Hans Eberhard

Frankfurt (Oder) Na bitte, es geht doch noch! Mit dem 3:2 (2:1)-Sieg gegen den MSV Neuruppin haben die Fußballer des 1. FC Frankfurt die lange Minusserie gegen die Fontanestädter in der Brandenburgliga gestoppt.

Die erste Hälfte war anfangs geprägt von der Taktik. Keiner bevorzugte, wie zuletzt oft erlebt, das Pressing. Keiner wollte grobe Fehler machen und sich im gestörten Vorwärtsgang durch Konter überraschen lassen.

So spielte sich das Geschehen meist zwischen den Strafräumen ab. Und dort im Mittelfeld hatten die Gäste leichte Vorteile in den Zweikämpfen, aber nicht in den entscheidenden Zonen. Auf der rechten Außenbahn hatten sie mit Michel Klemz einen auffällig schnellen jungen Mann, dessen Rückpässe von der Grundlinie gefährlich waren. Aber man neutralisierte sich weitgehend, ging nicht das letzte Risiko ein.

Standard bringt die Führung

Ein Standard musste für das erste Tor herhalten. Ecke von links, hoch hereingebracht von Tobias Fiebig. Am langen Pfosten kämpfte Marcel Georgi unter Bedrängnis irgendwie den Ball ins Netz. Ein Abwehrfehler ermöglichte dem MSV schon nach fünf Minuten den Ausgleich durch Routinier Marcel Weckwerth, der sich halbrechts durchsetzte. Die Frankfurter Pausenführung besorgte Niclas Weddemar, der sich nach flachem Fiebig-Pass mit langem Bein vor Kevin Blumenthal behauptete.

Noch turbulenter ging es nach dem Seitenwechsel zu. Neuruppin drängte mit Antreiber Marcus Lemke auf den Ausgleich. Einen Gewaltschuss des Kapitäns musste der FCF-Schlussmann prallen lassen – ohne fatale Folgen. Danach fabrizierte er im Rettungsversuch fast noch ein Eigentor. Die Platzherren verteidigten aufopferungsvoll den knappen Vorsprung. Als sich der eingewechselte Artur Aniol im Konter für seine Einwechslung mit dem 3:1 bedankte, schien alles klar. Aber praktisch im Gegenzug krönte Lemke seine Leistung mit dem Anschlusstreffer. Und in der Nachspielzeit hatten die Gastgeber etwas Glück, als der Weitschuss von Marlon Kyek am rechten Pfosten landete.

Taktik gut beherzigt

So gab es nach dem 4:1 im Pokal gegen den FSV Bernau auch ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk im Quartett für Jan Mutschler (37), Björn Keller (42), Tim kleine Lamping (22) und Männer-Debütant Hendrik Haack (18), die allesamt in der Woche Wiegenfest hatten. Freitag der 13. – ein Glückstag für die Frankfurter. Trainer Jan Mutschler war ganz happy: "Tolle Leistung, die Taktik weitgehend beherzigt, der Einsatz und die Einwechslungen stimmten. Ich bin sehr, sehr glücklich." Währenddessen gestand Neuruppins Trainer Henry Bloch: "Wir hatten zu wenig Organisation. Das Spiel gegen den Ball war die größte Enttäuschung für mich."

1. FC Frankfurt: Marvin Benno Lähne – Leon Herzberg, Sebastian Lawrenz, Hendrik Haack, Lars Wiedenhöft – Maik Frühauf, Paul Karszewski – Tobias Fiebig (57. Robin Grothe), Marcel Georgi, John Lukas Sauer (85. Erik Huwe) – Niclas Weddemar (75. Artur Aniol)

Tore: 1:0 Georgi (20.), 1:1 Weckwerth (25.), 2:1 Weddemar (35.), 3:1 Aniol (90.), 3:2 Lemke (90 +2) – Schiedsrichter: Jonas Belke (Cottbus) – Zuschauer: 210