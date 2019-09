Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) Bei den Weltmeisterschaften der Gewichtheber ab Mittwoch in Thailand ist Jon Luke Mau vom Bundesstützpunkt Frankfurt einer von sieben deutschen Startern. Wie die Vorbereitung für die zweite WM-Teilnahme des Junioren-Vize-Weltmeister 2017 lief, darüber sprachKerstin Bechly mit dem 21-jährigen Schwedter.

Herr Mau, wie fühlen Sie sich wenige Tage vor Ihrem WM-Start in der Gewichtsklasse bis 67 Kilogramm, gleich am Donnerstag?

Ich fühle mich super, das Training lief zuletzt einwandfrei. Die WM kann kommen.

Mut macht sicherlich eine Bestleistung im Stoßen, die Sie beim letzten Training mit dem deutschen Kader in Kienbaum erzielt haben. War das so geplant?

Im Reißen hatte ich 120 Kilogramm geschafft. Das war ein Kilo unter meinem Bestwert, lag aber im Plan. Beim Stoßen sollte ich 155 Kilo auflegen. Das lief so gut, dass ich zu meinem Heimtrainer Detlef Blasche gesagt habe: Ich gehe jetzt die 160 an. Er hatte nichts dagegen. Im ersten Versuch ist mir die Hantel noch im Ausstoß weggerutscht, im zweiten hat es dann geklappt.

Wie viel wert ist diese Trainingsleistung für den WM-Auftritt?

Beim Wettkampf kommt es meist darauf an, wie der Tag so läuft. Von der Erfahrung ist es bei mir so: Was ich im Training schaffe, erreiche ich auch im Wettkampf, oft sogar mehr.

Die Verletzung an der Hand, die Sie sich bei einem Lehrgang zugezogen haben, ist nicht mehr zu spüren?

Ich merke sie nur noch etwas.

Was ist Ihr Ziel für Pattaya?

Wenn alles gut läuft, sollen es 123 Kilo im Reißen und 162 im Stoßen werden. Das wäre neue Bestleistung. Das Hauptziel ist, unter die Top Ten zu kommen. Nach der Meldeliste stehe ich auf Rang 13.