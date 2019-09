Viele Themen und Techniken: Flow - das ist der neue Titel des Internationalen Zeichenwettbewerbs, dessen Ausstellung am Donnerstag an den Uckermärkischen Bühnen Schwedt eröffnet wurde. Die Besucherinnen Levia und Ashia (v.l.) sind begeistert. © Foto: Oliver Voigt

Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Etwa 600 Mal- und Zeichen-arbeiten von Kindern und Jugendlichen sind seit Donnerstagnachmittag an den Uckermärkischen Bühnen Schwedt zu sehen. Sie stammen aus Einsendungen zum Internationalen Zeichenwettbewerb. Er hat einen neuen Namen und nennt sich "Flow". Eine Jury mit Künstlern und Lehrern mehrerer Länder hatte aus über 1400 Arbeiten die interessantesten für die Bilderschau ausgewählt und auch Preisträger benannt. Auch in diesem Jahr erfreuen sich die Besucher an der Vielfalt der Motive. Die Bilder strahlen Fröhlichkeit aus, manche regen zum Nachdenken an.

Motiv nach Brand Notre Dame

Bei der Ausstellungseröffnung übergaben Wettbewerbsmacher rund um Konstanze Fischer vom Musikschulförderverein die Einzelpreise und die Sonderpreise. Mit Trompetentusch von der Empore wurden die jeweiligen Preisträger angekündigt. Jurymitglied Lysann Vahrenhold freute sich: "Wir hatten noch nie so viele deutsche Preisträgerinnen aus Schwedt wie in diesem Jahr. Die Jury liest weder Namen noch Ort des Einsenders. Das steht nämlich auf der Rückseite der Bilder, die wir bewerten. Wir waren selbst überrascht, dass wir so viele Schwedter Schülerinnen ausgewählt hatten."

Zu den Preisträgern in der Altersgruppe der 16- bis 20-Jährigen gehört Catharina Krüger aus Schwedt. Sie hat in Acryltechnik eine brennende Kirche gemalt. Der Brand von Notre Dame in Paris hat sie dazu inspiriert. Zum zweiten Mal hat Catharina ein Bild zum Wettbewerb eingesandt – und jetzt gleich ein Preis. Ein Rundgang durch die Ausstellung hat sie zum Staunen gebracht: "Es ist toll, hier die Vielfalt der Motive und Techniken zu sehen. Und ich finde es wunderbar, wie talentiert vor allem schon achtjährige Kinder aus Russland und China sind."

Den Preis der Kinder- und Jugendjury, zu der Mädchen und Jungen verschiedener Schwedter Schulen gehören, ging an Nico Sattelberg vom Gauß-Gymnasium. Ein Preisträger ist auch der achtjährige Levi Stolze. Er kommt von der Evangelischen Salveytalgrundschule Tantow und hat eine regelrechte Illustration zum Gedicht "Löwenzahn" gezeichnet – ein bisschen pfiffig und mit schwarzer Feder.

Zum ersten Mal ein Workshop

Zum ersten Mal in der über 50-jährigen Geschichte des Wettbewerbes gibt es einen Workshop für Preisträger. Noch bis Sonntag treffen sich 15 Mädchen und Jungen aus Deutschland und Polen. In der Galerie am Kietz arbeiten sie unter Anleitung der Künstlerinnen Susanne Hoppe undLysann Vahrenhold. Catharina Krüger sagte bei der Preisverleihung: "Ich freue mich sehr auf diesen Workshop und erhoffe mir davon viel Inspiration." Am 14. September um 16.30 Uhr erfolgt die Präsentation der geschaffenen Kunstwerke.

Die Ausstellung ist noch bis zum 9. Oktober geöffnet. Eintritt frei.