Susan Hasse

Joachimsthal (MOZ) Opernklänge in der Aula der Grundschule Joachimsthal, gibt es wahrlich nicht oft zu hören. Kontrabass, Klarinette und eine tiefe Bass-Stimme erfüllten am Donnerstag den Saal und zogen die Kinder in ihren Bann. Zu Besuch waren Musiker und Sänger der Komischen Oper Berlin mit ihrer mobilen Kammeroper. Das Stück, das sie aus der Hauptstadt mitbrachten, hieß "Ben & Henry". Es handelte von einem Berliner Bären namens Ben, der es sich allein auf seiner Wiese bequem gemacht hatte, als plötzlich ein verrückter schriller Hahn auftauchte. Hahn Henry nervt nicht nur mit seinem lautstarken Temperament, er will den Bären auch den schönen und gemütlichen Platz streitig machen.

Die Kinder wurden von den Schauspielern in die Szenerie hineingezogen, in dem sie darüber abstimmen konnten, ob der Hahn bleiben darf oder gehen muss, erzählt Anisha Bondy, szenische Leiterin des Projekts. Die Joachimsthaler Erst-, Zweit- und Drittklässler waren durchaus geteilter Meinung, was mit dem Ruhestörer und Eindringling passieren solle. Nach einigem Für und Wider, einige Kinder waren auf der Seite des Bären, andere hatten allerdings Verständnis für den zugereisten Hahn, plädierten die Kinder letztlich für ein tolerantes Miteinander. Wenn man sich ein bisschen arrangiert, passen auch zwei auf eine Wiese, so das Fazit am Ende.

Erstmals im Barnim unterwegs

"Wir wollen Toleranz und Offenheit fördern", so Anisha Bondy. Mit dem Stück seien sie bereits an vielen multikulturell geprägten Berliner Schulen gewesen. Die Schüler würden sich je nach sozialer Struktur an den Schulen jeweils anders positionieren. Mal seien die Kinder offener, mal zurückhaltender. Ins Brandenburgische, und erst Recht in den nördlichen Barnim, hat es die sechsköpfige Truppe allerdings noch nicht geführt. Sie waren positiv überrascht. Die Joachimsthaler Grundschüler waren sehr aufgeweckt und lebendig, so Bondy. Sie hätten förmlich mitgefiebert mit den beiden Charakteren. Begeistert von dem mobilen Opernprojekt ist auch Schulleiter Jörg Goßlau und Lehrerin Katharina Brunsch. Klassische Opernklänge auf hohem Niveau gab es schließlich in dieser Form noch nie in der Aula der 60-jährigen Schule. Mit dem Projekt "Selam Opera" sind die Künstler der Komischen Oper seit 2018 an Schulen zu Besuch. Das Projekt soll die besondere Kunstform der Oper für jeden, unabhängig vom kulturellen, sozialen oder finanziellen Hintergrund, nahebringen. Auch in Joachimsthal hörten einige der Kinder zum ersten Mal Opernklänge.