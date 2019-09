Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Die Gaststättenlandschaft in Angermünde hat sich in den vergangenen Jahrzehnten ziemlich verändert. Wer erinnert sich noch an das "Goldene Lamm", die "Eule", die "Siebenstufenbar", den "Berliner Hof", den "Akti" & Co.? Mittlerweile sind schon deren Nachfolger wieder verschwunden. Der "Keller No 1" steht seit Jahren leer. Die Tür des "Schweizer Hofs" bleibt für immer geschlossen. Ende August machte die Gaststätte "Am Mündesee" nach 29 Jahren aus personellen und wirtschaftlichen Gründen endgültig zu. Jetzt kursieren Gerüchte, dass das Café Kobi in der Rosenstraße zum Jahresende schließt. Was ist dran?

Ja, sie will kürzer treten, sagt Kobi-Chefin Sabine Adam. Vor allem aus gesundheitlichen Gründen. Der Mietvertrag für das Geschäft läuft noch bis zum 30. Juni 2020. So lange soll es auch weitergehen. Dann hat sie neue Ziele. "Ich möchte mit einigen Mitarbeiterinnen an anderer Stelle ein neues Café eröffnen und das Angebot an Eis, Kaffee und selbstgebackenem Kuchen beibehalten", sagte Sabine Adam. "Wir sind aber auf der Suche nach jemandem, der den Mittagstisch weiterführt."

Mögliche Chance für junge Leute

Am 22. Juni 2010 haben sie und eine weitere Inhaberin mit einer Angestellten und einer Aushilfskraft das Café Kobi eröffnet. Mittlerweile sind sie neun Leute. Mittags ist der Gastraum voll. Viele Berufstätige nehmen sich auch ihre Mahlzeit mit. Das macht 100 bis 120 Portionen. Dazu werden mit 50 bis 60 Essen Pflegeeinrichtungen versorgt. "Wir haben 364 Tage im Jahr geöffnet. Nur Neujahr war erstmals geschlossen", sagt die Chefin. Von dem Mittagsgeschäft könne man gut leben, meint Sabine Adam. "Wir haben einen festen Kundenstamm." Die Weiterführung als Bistro wäre auch etwas für junge Leute, die sich selbstständig machen wollen, meint sie. "Ein sehr guter Koch wäre da. Unser Ronny würde bleiben, ebenso das andere Küchenpersonal."

Für die gastronomische Versorgung in der Altstadt wäre es ein Gewinn, wenn die Pläne aufgingen. Denn wenn nächstes Jahr die Fleischerei Schütze mit ihrem Mittagsimbiss in das neue Haus neben das Uckermark-Center zieht, wäre es um den kurzen Weg zur Pausenversorgung im Stadtzentrum schlechter bestellt. Mit leerem Magen muss man trotzdem nicht bis zum Feierabend weiterarbeiten. In die Bresche sind mittlerweile unter anderem sechs Geschäfte mit ausländischen Spezialitäten gesprungen, vom Döner bis zum Gyrosspieß. Die ABW-Küche und der Imbiss in Kerkow liefern Mittag auch frei Haus.

Stadt bietet Unterstützung an

Auf Gaststätten, in die man auch mal abends spontan zum Essen oder auf ein Bier gehen kann, möchte aber niemand verzichten. Wie die künftige Entwicklung aussieht, ob es Ambitionen gibt, sich in der Gastronomie selbstständig zu machen oder weitere Veränderungen bevorstehen, steht in den Sternen. Darüber hat man auch in der Angermünder Stadtverwaltung keine genaue Kenntnis. "Leider kommen Gastronomen immer erst zu uns, wenn der Entschluss zur Schließung der Einrichtung bereits gefasst ist. So auch im Fall des "Cafés am Mündesee". Wir als Wirtschaftsförderung würden in solchen Fällen gern versuchen zu unterstützen und unter Umständen auch bei der Suche nach einem Nachfolger behilflich sein", sagt der zuständige Fachbereichsleiter Christian Radloff.