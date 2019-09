maw

Eberswalde Die Vergangenheit übt auf viele Menschen eine große Faszination aus. Nicht zuletzt steckt dahinter oft auch die Frage nach der eigenen Herkunft. Das war wohl eine der Antriebsfedern für den Eberswalder Christian Badow, der mit "Fahrschein für eine Fahrt ins Ungewisse" seinen zweiten Roman vorstellt. Die Inspiration für die Geschichte fand der Autor im Leben seines Großvaters Walter Badow, geboren 1904, der sein literarisches Gegenüber im Roman in Walter Bardos findet.

"Die Erinnerung kam über sie, wie eine gewaltige Woge", beschreibt Christian Badow das Treffen zweier alter Herren am Strand der Normandie. Gemeint ist hier Rückschau auf die letzte Phase des Zweiten Weltkrieges, in der sich beide als Feinde gegenüberstanden. Walter Bardos als Mitglied der deutschen Wehrmacht und Jack Hammilton, Second Lieutenant im 2. US Ranger Bataillon, das am 6. Juni 1944, dem sogenannten D-Day, in der Normandie anlandete.

Beide Männer haben Furchtbares erlebt – vielleicht führt gerade dies dazu, dass sie später miteinander befreundet sind.

Die eigentliche Geschichte beginnt in Eberswalde zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts. Sie greift das Leben von Walter Bardos auf, der 1904 in der Waldstadt geboren wurde.

200 Exemplare gedruckt

Hier löst sich auch das Rätsel um den Titel des Romans.

Alle Ereignisse des Werkes basieren auf historischen Geschehnissen. Lediglich die handelnden Figuren sind bis auf die Walter Bardos frei erfunden.

"Ich wollte mit dem Buch auch die Verbundenheit mit Eberswalde ausdrücken", sagt Christian Badow. Das Reisen sei seine Sache nie gewesen, gesteht er. Das verbindet ihn mit Vater und Großvater. Letzterer wurde nur durch den Krieg gezwungen, die Heimat zu verlassen.

Die erste Auflage umfasst 200 Exemplare und ist in der Druckerei Mertinkat entstanden, die ihren Sitz in Finow hat. Christian Mertinkat, Inhaber des Traditionsunternehmens, ist leidenschaftlicher Finower und engagiert sich im Stadtparlament für die Belange seiner Heimat. Insofern fügt sich, wenn man so will, ein weiteres Stück Authentizität in den Romanhintergrund. Im November wird es in den Räumen von Unternehmer Viktor Jede, Vorsitzender des Finower Stadtteilvereines und ebenfalls Stadtverordneter, eine erste Lesung geben. Der Termin wird noch bekanntgegeben.

Das Buch ist im REWE-Markt Westend, im Blumenladen im Werner-Forßmann-Krankenhaus und in der Bücherstube Landgraf in Finowfurt erhältlich.