Kerstin Ewald

Werneuchen (MOZ) Die Frage der Übertragung der Werneuchener Europaschule an den Kreis ist vorerst vom Tisch, dies war Ergebnis der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag.

Der Kreis habe eine klare Ansage gemacht, teilte Schulleiterin Astrid Hildebrand den Stadtverordneten mit, "es wird in den nächsten Jahren keine Investition geben an der Europaschule geben". Schüler, Lehrer und Eltern hatten sich auf der Schulkonferenz die Frage gestellt, warum sie jetzt eine Entscheidung treffen sollten, die keinen Unterschied zum jetzigen Status bringe.

Jetzige Trägerin der sportbetonten Europaschule ist die Stadt Werneuchen. Zusammen mit der Schulleitung hatte sie einen Investitionsbedarf von 1,5 Millionen in der Einrichtung gesehen – wie eine neue Mensa-Aula und Aufzüge. Ob des ausgelasteten kommunalen Budgets trat die Kommune vergangenes Jahr in Verhandlungen mit dem Landkreis ein. Das Ergebnis, ein achtseitiger Vertragsentwurf, lag nun vor. "Der Landkreis Barnim verpflichtet sich zu investieren mit dem Ziel "gleichwertige Standards" – wie in den anderen Schulen seiner Trägerschaft zu schaffen – "in Abhängigkeit von der Haushaltsplanung", so heißt es im Papier.

Vertragsentwurf ist allgemein

"Die Formulierungen sind sehr allgemein gehalten", sagte Bürgermeister Burkhard Horn, der sich beim Landkreis für die Werneuchener Schule ins Zeug gelegt hatte, im Vorfeld der Sitzung gegenüber der MOZ, und weiter. "Der Landkreis gibt Werneuchen da keine Extrawurst." Allerdings ist er sich sicher, dass die Formulierung "gleichwertiger Standard" ausgereicht hätte, um bei passender kreislicher Haushaltslage für eine Mensa-Aula-Kombination zu sorgen. Denn diese gehöre ja inzwischen zum Standard. Den Stadtverordneten reichte das nicht. Sebastian Gellert (WiW) rechnet in nächster Zeit mit Förderprogrammen, mit denen Werneuchen ein "Gesamtpaket seiner Bildungslandschaft" gestalten könne. Thomas Gill (SPD) beantragte, die Entscheidung über die Europaschule von der Tagesordnung zu nehmen. Der Antrag wurde mit 15 zu 3 Stimmen angenommen.