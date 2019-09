Oliver Schwers

Gramzow (MOZ) Stau, Stau und nochmals Stau. Auf der Autobahn 11 herrscht am Wochenende zu Spitzenzeiten generell Hochbetrieb zwischen dem Dreieck Barnim und Gramzow. Der Verkehr nimmt zu. Die Autos fahren Stoßstange an Stoßstange. Schon am Freitagnachmittag geht es los in Richtung Norden. Urlauber und Ausflügler wollen an die See. Am Sonntagabend dann das gleiche Drama auf dem Rückweg. Passiert ein Unfall, bleibt alles stehen. An dieses Bild haben sich Reisende und Pendler längst gewöhnt. Wer von Berlin aus in die Uckermark will und noch durch Baustellen auf dem Ring muss, benötigt mitunter weit über zwei Stunden für die rund 80 Kilometer lange Strecke.

Einspurig auf sieben Kilometern

Sorgt schon der übliche Ferien- und Wochenendverkehr zur Ostsee für eine starke Belastung, kommt nun noch die Baustelle zwischen Joachimsthal und Pfingstberg hinzu. Auf einem sieben Kilometer langen Abschnitt müssen alle Autos in Richtung Kreuz Uckermark auf eine Spur rüber. Das hat bereits zu erheblichen Rückstaus geführt, die bis zur Anschlussstelle Joachimsthal und sogar darüber hinaus reichten. Um die Autofahrer vorzuwarnen, hat die Autobahnmeisterei Gramzow einen Wagen am Fahrbahnrand aufstellen lassen. Wenn nichts mehr geht, kann die Ausweichstrecke über Angermünde/Greiffenberg genommen werden.

Die Baustelle bleibt in dieser Form bis voraussichtlich Anfang Oktober bestehen. Die Baufirma reißt in aller Eile sämtliche Leitplanken ab und befestigt gleichzeitig die Bankette. Damit wird Platz geschaffen, um hier für längere Zeit den Verkehr aufzunehmen. Die Fahrzeugströme werden quasi nach außen verlegt. Das alles ist aber nur der Vorgeschmack auf die eigentlichen Bauarbeiten zum grundhaften Ausbau auf der gegenüberliegenden Fahrbahn (Richtung Berlin), die dann im Frühjahr beginnen sollen. Für dieses Vorhaben seien erhebliche Vorbereitungen notwendig, informiert die Autobahnmeisterei. Deshalb folgen im Oktober weitere Umbauten am Mittelstreifen.

Die herausgenommenen Leitplanken werden verschrottet. Eine Wiederverwendung ist nicht vorgesehen. Das später neu installierte System soll sicherer sein.

Viele Autofahrer ärgern sich jedoch, dass nur ein paar Baufahrzeuge auf dem sieben Kilometer langen Abschnitt zu sehen sind. Warum kann die Baustelle nicht kleiner ausfallen, um die gefürchteten Staus zu vermeiden? "Es geht dabei um den Schutz der Arbeiter", erklärt Sven Seelandt, stellvertretender Autobahnmeister. Entsprechend neuer Arbeitsstätten-Richtlinien müssten die Arbeitsräume in solchen Fällen größer als früher eingerichtet werden. "Ein großes Thema, das immer wieder diskutiert wird."

Ansturm zum 3. Oktober

Wenn alles klappt und keine Verzögerungen eintreten, ist die jetzige Baustelle bis zum 3. Oktober fertig. Dann wird nämlich mit einem erneuten Ostsee-Ansturm durch Brückentage und Ferienzeiten in Berlin und Brandenburg gerechnet. Die Lage auf der A 11 bleibt angespannt.