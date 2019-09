Doris Steinkraus, Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Der Bauablauf in der Breiten Straße hat sich verzögert. Darüber informierte Bauamtsleiter Jörg Krüger jüngst im Bauausschuss der Stadt. Es hätten zahlreiche Medien umverlegt werden müssen. Zudem habe es auch noch Probleme mit dem Betonsteinlieferer gegeben.

Ende Oktober sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Die Straße soll künftig nicht mehr Einbahnstraße werden. Sie wird daher zur Frankfurter Straße hin aufgeweitet. Dies sei Bedingung des Fördermittelgebers gewesen, erklärte Krüger. Leider werde es auch kein Grün geben, so wie einst geplant. Der Landkreis bestehe weiter auf seine Steinumrandung unmittelbar neben dem Gebäude.

Bezüglich der Straße kündige sich zudem ein Finanzierungsproblem an. Geplant wurde, wie bis 2018 üblich – ein Drittel Förderung, ein Drittel Ausbaubeiträge und ein Drittel die Stadt. Mit dem vom Land beschlossenen Wegfall der Straßenausbaubeiträge fehle nun ein Drittel. Noch gebe es vom Land keinerlei Regelungen, wie jetzt zu verfahren ist und wer die Differenzen begonnener Projekte übernimmt. Die Kommunen sollen nach Straßen-Kilometern Mittel erhalten. Für Seelow sind das rund 80 000 Euro. Damit können die bisher erhobenen Straßenbaubeiträge bei weitem nicht ersetzt werden.

Das Bauvorhaben wird auch vor der offiziellen Fertigstellung bereits in den sozialen Netzwerken diskutiert. Unter anderem machen sich die Bürger Sorgen um die Parkplatzsituation im Stadtzentrum. Andererseits wird das Vorhaben begrüßt, dort Bänke aufzustellen. Bürgermeister Jörg Schröder kündigte an, dass das Parkplatzproblem in der Stadt ein Thema bei der nächsten Bauausschusssitzung der Stadtverordneten sein wird. Der Ausschuss tagt öffentlich.