Wriezen (MOZ) Das Freibad in der Kurstadt hat bereits seit einer Woche geschlossen. Im Wriezener Waldbad geht die Saison nun am Sonntag zu Ende. In den vergangenen Tagen seien nur noch vereinzelt Besucher gekommen, sagte Marco Nergonewitsch am Freitagvormittag. Daran werde sich auch am Wochenende nichts ändern, vermutete er. Die Saison in Wriezen läuft traditionell von Mitte Mai bis Mitte September. An Spitzentagen sind in diesem Jahr bis zu 200 Gäste gezählt worden.

Drei Mitarbeiter des städtischen Bauhofs sind ausgebildete Rettungsschwimmer und im Wechsel für die Sicherheit der Besucher im Waldbad im Einsatz. Klassen der Grund- und Oberschule "Salvador Allende" sowie der Johanniter-Schulen absolvierten in dem Naturbecken zum Teil auch wieder ihren Schwimmunterricht.

Unterdessen hat das Gesundheitsamt des Landkreises Märkisch-Oderland zu Monatsbeginn die letzte Information zur Qualität der Badegewässer in diesem Jahr veröffentlicht. An den Badestellen in Bad Freienwalde, also am Bruchsee (Schiffmühle), Dornbuschsee (Bralitz), Großen Krebssee (Hohenwutzen) und Kleinen Krebssee (Altglietzen) hieß es nach den Kontrollen erneut: Baden möglich. Das gilt auch für den Großen See (Harnekop), den Schlosssee (Reichenow) und den Sternebecker See im Bereich des Amtes Barnim-Oderbruch. In Falkenberg-Höhe ist das Baden am Gamensee (Kruge/Gersdorf) und am Langen See (Leuenberg) als unbedenklich eingestuft worden. Das Wriezener Waldbad erfüllt die strengeren Qualitätsanforderungen der EU-Badegewässerrichtlinie. Ab ersten Advent treffen sich dort dann die Eisbader.