Annika Funk

Briesen (MOZ) Die A12 ist eine Transit-Autobahn und wird von immer mehr Lkw befahren.

Allein im Jahr 2018 ereigneten sich 3333 Verkehrsunfälle im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Ost, an denen Lastkraftwagen beteiligt waren. Vor diesem Hintergrund beteiligte sich die Verkehrspolizei am Donnerstag an einem Aktionstag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im gewerblichen Personen- und Güterverkehr unter dem Motto "Brummis im Blick".

Unterstützung erhielten die Einsatzkräfte an der Bundesautobahn 12 auch aus der Luft, wie die Polizeidirektion am Freitag mitteilte. Im Bereich der Anschlussstelle Briesen (Oder-Spree) überwachte eine polizeiliche Drohne die Einhaltung des Sicherheitsabstandes sowie das bestehende Überholverbot in Fahrtrichtung Berlin. In Storkow war auch ein Polizeihubschrauber zur Überwachung eingesetzt.

Im Zuge der Kontrollen seien 18 Verstöße registriert worden, hieß es. Davon seien sechs Verstöße gegen das Lkw-Überholverbot sowie zehn gegen die Sozialvorschriften registriert worden. Anfang der Woche wurden auf der B 12 zudem zweisprachige Hinweisschilder aufgestellt, die auf den Mindestabstand von 50 Metern aufmerksam machen.