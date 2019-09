Die Turnhalle an der Lebuser Burgschule ist eingerüstet. In der kommenden Woche soll die Dachsanierung beginnen. © Foto: Cornelia Mikat

Ines Weber-Rath und Ulf Grieger

Lebus, Manschnow (MOZ) Der Investitionsbedarf an der Manschnower Schulturnhalle ist groß. Das wurde bei der Begehung zum Bauanlauf für die energetische Sanierung deutlich. Zunächst können im Rahmen des Kommunalen Investitionsfördergesetzes des Bundes aber nur das Dach und die Elektroanlagen, wie die Lampen und die Lüftung erneuert werden. Dafür stehen Fördermittel von 138 000 Euro zur Verfügung. Die Gemeinde Küstriner Vorland muss noch einmal zehn Prozent der Gesamtkosten drauflegen, informierte Ilka Nickel vom Bauamt.

In erster Linie wird die Firma Blankenfeld aus Letschin die alten Asbestplatten vom Dach nehmen. Das Dach erhält eine Dämmung und beschichtete Blechplatten. Innen wird die Hallendecke, an der etliche Lamellen fehlen bzw. herunterhängen, nur repariert. Die Manschnower Firma von Wolfgang Sauer wird die Beleuchtung erneuern.

In der Halle wird es künftig eine Drei-Stufen-Schaltung geben. Je nach Beleuchtungsbedarf kann die Lichtstärke verändert werden. Eingebaut wird auch ein Belüftungssystem, dessen Bedienung Hausmeister Ralf Horstmann obliegen wird. In den Umkleideräumen werden statt der auch schon mal heruntergefallenen Leuchtstoffröhren an der Decke moderne und sichere Wandlampen eingebaut.

Bis nach den Herbstferien soll alles fertig sein, informierte die stellvertretende Schulleiterin Manuela Wills. Sport wird bis dahin draußen getrieben, wenn es das Wetter zulässt.

Die Sanierung an der Turnhalle muss aber weitergehen, wurde deutlich. Es fehlt der Prallschutz an den Hallenwänden. Die großen Glaswände haben keine Dämmwirkung. "Allein dort könnte ein Umbau ein Drittel der Heizkosten sparen", so ein Planer.

Auch die Turnhalle an der Lebuser Burgschule ist eingerüstet. In der kommenden Woche soll die Dachsanierung beginnen. Sie war eigentlich schon für die Sommerferien geplant gewesen. Doch auf die erste Ausschreibung im Juni hatte es nicht ein einziges Angebot gegeben. Die Ausschreibung wurde wiederholt. Die Libbenichener Firma Jaß bekam den Zuschlag.

Die Bauarbeiter werden dafür sorgen, dass es bald nicht mehr durchs Hallendach regnet. "Die Sanierung war überfällig", sagt Mike Bartsch, der Bau- und Ordnungsamtsleiter der Lebuser Amtsverwaltung. Alle bisherigen Reparaturen waren nicht nachhaltig. Doch die Stadt Lebus hätte die rund 200 000 Euro teure Komplettsanierung des alten Asbest-Hallendaches aus dem Jahre 1985 allein nicht stemmen können. Jetzt fließt etwa die Hälfte der Summe als Förderung aus dem Programm Kleinere Städte und überörtliche Zusammenarbeit (KLS).

Die Arbeiten beginnen auf dem Dach des Sanitärtrakt-Anbaus. In dieser Bauphase kann der Schulsport in der Halle weiter gehen. "Die Schüler werden sich in den Klassenräumen umziehen", sagt Schulleiterin Andrea Perlwitz. In die Turnhalle gelangen sie über den Seiteneingang.

Die Sanierung des Hauptdaches über der Halle soll dann im Wesentlichen in den am 3. Oktober beginnenden zweiwöchigen Herbstferien erfolgen. Für die restliche Zeit bis zum Bauende hofft Andrea Perlwitz auf gutes Wetter, um den Sportunterricht auf dem Schulhof, im Amtsgarten oder auf dem Lebuser Sportplatz durchführen zu können. Denn aus Sicherheitsgründen darf die Sporthalle während den Bauarbeiten, die in der Regel bis 16.30 Uhr gehen, nicht genutzt werden. "Es könnte doch mal was durchfallen", begründet Mike Bartsch. Die Freizeitsportler, die die Sporthalle in der Regel ab 17 Uhr nutzen, müssen kaum mit Einschränkungen rechnen.

Parkplatz gehört zur Baustelle

Wie auf die Manschnower kommt auch auf die Lebuser Schulturnhalle ein Dach aus Metallplatten – und darunter eine Dämmung. Mike Bartsch weist darauf hin, dass während der Bauphase der kleine Parkplatz hinter der Turnhalle nicht zur Verfügung stehen wird. Er gehört zur Baustelle und wird eingezäunt.

Auch in Lebus ist mit der Dachsanierung noch nicht alles an der Turnhalle getan, was nötig ist. Fenster, Türen und die Fassade würden noch auf die Erneuerung sowie Dämmung warten, sagt Mike Bartsch. Doch auch hier kann die Stadt, deren Haushalt nach wie vor tief in den roten Zahlen ist, ohne Fördermittel nichts machen. Diese sind übers KLS-Programm beantragt. Eines will Lebus noch in diesem Jahr aus eigener Kraft stemmen: Der marode Zaun um die Kleinsportanlage vor der Turnhalle soll ersetzt werden. Dafür wird an der Straßenunterhaltung gespart.