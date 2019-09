Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) So ein Ansturm herrscht selten an einem Freitagvormittag im Bürgerservice im Erdgeschoss des Wriezener Rathauses. Kinder und Jugendliche der Johanniter-Schulen nutzten den ersten Wahltag für das Kinder- und Jugendparlament. Elf Kandidaten standen auf dem nach Bewerbungsschluss am Donnerstag ausgedruckten hellgrünen Stimmzetteln.

Insgesamt 940 junge Wriezener können für das Gremium ihre Stimme abgeben, berichtete Henriette Mundt. Die Rathausmitarbeiterin prüfte am Freitag, ob die Wähler in ihrem Verzeichnis standen und gab die Stimmzettel aus. Sie wird künftig auch als "Verbindungsfrau" der Stadtverwaltung zum Kinder- und Jugendparlament tätig sein. Ein konkreter Ansprechpartner aus den Reihen der Stadtverordneten ist ebenfalls vorgesehen, aber bisher noch nicht benannt worden.

Auch eine Studentin dabei

Zur Wahl für das Kinder- und Jugendparlament stehen John Bell aus der Klasse 8 der Grund- und Oberschule "Salvador-Allende", die Studentin Aylin Büyükefe, Jenny-Sophie Dittrich aus der Klasse 9 der Grund- und Oberschule "Salvador-Allende", Millane Köhler aus der Klasse 12 des Bad Freienwalder Gymnasiums "Bertolt Brecht" sowie sieben Kinder und Jugendliche, die die Johanniter-Schulen in Wriezen besuchen: Lentje Henriette Marthin aus der Klasse 5, Tullia Luisa Marthin aus der Klasse 8, Jan Müller aus der Klasse 11, Merle Marie Reichel aus der Klasse 7, Leon Schneider aus der Klasse 10, Johann Wahren aus der Klasse 5 sowie Ludwig Wahren aus der Klasse 9.

Auffallend ist dabei unter anderem, dass sich offenbar auch Geschwisterkinder zur Wahl stellen und mit Kandidaten aus Altwriezen (hier sogar drei) und Lüdersdorf zumindest zwei der acht Ortsteile vertreten sind. Aylin Büyükefe hatte zur Kommunalwahl Ende Mai übrigens auch für die Stadtverordnetenversammlung kandidiert. Sie ist inzwischen als sachkundige Einwohnerin für die Fraktion der CDU und Unabhängige Wählergemeinschaft im Bildungssausschuss tätig.

Unterdessen bedauerten zwei Jugendliche aus den Johanniter-Schulen am Freitag, dass sie krankheitsbedingt nicht oder zu spät über die Wahl zum Kinder- und Jugendparlament informiert worden seien und nun nicht mehr kandidieren können. Letzteres bestätigte kurz darauf auch Lars Große, stellvertretender Fachbereichsleiter Zentrale Dienste und Finanzen. "So schade wie das für die Betroffenen ist", sagte er, aber Fristen seien nun mal Fristen. Auch aus Gründen der Fairness müsse man da wie bei den Erwachsenen streng sein. Mit dem Kinder- und Jugendparlament geht die Stadt Wriezen neue Wege bei der Mitbestimmung durch diese Altersgruppen. Ursprünglich war daran gedacht worden, dass es genauso viele Sitze wie die Stadtverordnetenversammlung haben sollte, also 18. Die Bewerbungen waren allerdings schleppend angelaufen.

"Wir wollten das jetzt aber durchziehen", erklärte Lars Große und verwies darauf, dass man aus den Erfahrungen dann auch Lehren ziehen werde. Einbringen könnten und sollten sich die "verhinderten" Kandidaten dennoch, fügte er hinzu. So könnten sie ihre Themen ja trotzdem ins Parlament einbringen und den gewählten Vertretern zum Beispiel beratend zur Seite stehen.

Zweiter Wahltag: Dienstag von 8 bis 18 Uhr im Bürgerservice der Wriezener Stadtverwaltung in der Freienwalder Straße 50. Präsentation der gewählten Mitglieder des Kinder- und Jugendparlamentes am Freitag ab 16 Uhr auf der Bühne auf dem Marktplatz. Weitere Infos im Internet: www.wriezen.de.