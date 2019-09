René Wernitz

Rathenow (MOZ) Die insgesamt steigende Lebenserwartung bringt auch Probleme mit sich. Die Zahl der weltweit an Demenz erkrankten Menschen wird für 2050 auf rund 130 Millionen geschätzt. Aktuell sind fast 50 Millionen betroffen, darunter etwa 1,7 Millionen Deutsche. Weiteren Schätzungen zufolge sind 60 Prozent an einer Demenz vom Typ Alzheimer erkrankt. Das wird am Welt-Alzheimertag (21. September) intensiv thematisiert. Einen informativen Beitrag leistet der Landkreis Havelland bereits am 17. September.

Die neue Demenzberaterin des Havellandes, Mareike Schulz, stellt sich interessierten Leuten am Friedrich-Ebert-Ring 92A vor. Es handelt sich dort um die Musterwohnung namens "SelmA", die ansonsten einfache Problemlösungen für Senioren bei der alltäglichen Haushaltsbewältigung veranschaulicht. Zwischen 9.00 und 15.00 Uhr werden am Dienstag kurze Vorträge sowie Selbsttests zur Vergesslichkeit angeboten. Mareike Schulz steht beratend zu Seite.

Der erste Kurzvortrag "10 Anzeichen. Alzheimer früh erkennen" ist für 9.30 Uhr geplant. "Richtig essen statt vergessen", so heißt ein weiterer Vortrag, der um 10.30 Uhr startet. Ab 11.30 Uhr gibt es außerdem Tipps, um das Alzheimer-Risiko zu reduzieren, Demenz zu vermeiden und geistig fit zu bleiben. Mit "11 Tipps zur besseren Verständigung mit Menschen mit Demenz" ist um 12.30 Uhr ein dritter Kurzvortrag überschrieben.