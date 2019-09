Ina Matthes

Lübbenau (MOZ) Ein Betrieb aus der Lausitz erschließt sich mit Daten neue Geschäftsfelder. Und auch ein Hüttenwerk braucht immer mehr IT-Fachleute.

Die Hälfte der Güterwagen im Hüttenwerk von Arcelor Mittal ist intelligent. Die Wagen sagen, wie viel sie geladen haben und wer sie sind. Der Logistikdienstleister DB Cargo hat die Waggons mit RFID-Chips ausgestattet. Das sind etwa Streichholzschachtel große Plaketten, auf denen abrufbare Daten der Waggons wie Ladung und Nummer gespeichert sind. Das soll den Gütertransport effizienter machen. Das Werk testet die intelligenten Waggons derzeit in Zusammenarbeit mit DB Cargo. Das Bahnunternehmen hat die Hälfte seiner 68 000 Güterwagen mit dieser Technik ausgestattet, die übrigen sollen bis Ende 2020 folgen. DB Cargo stellte seine intelligenten Waggons am Donnerstag auf einem Colloquium zur Digitalisierung im integrierten Hüttenwerk von Arcelor Mittal in Eisenhüttenstadt vor.

Unternehmen erschließen sich dank moderner Datentechnologien neue Geschäftsfelder oder erweitern die bestehenden. So wie der EMIS Electrics aus Lübbenau. Der Familienbetrieb ist 1990 als Ausgründung aus dem Braunkohlekraftwerk Lübbenau mit 27 Mitarbeitern gestartet. Der einstige Kraftwerksdienstleister beschäftigt heute 500 Leute und bietet unter anderem elektrische Infrastrukturen und Automatisierungslösungen für viele Branchen – zum Beispiel für Fahrgeschäfte. EMIS stattet Achterbahnen weltweit mit Steuerungs- und Sicherheitstechnik aus. Die Achterbahnen werden mit Sensoren bestückt, die ihren aktuellen Zustand anzeigen. So erkennen die Mitarbeiter zum Beispiel, ob an einem Wagen ein Fehler aufgetreten ist. Sie kontrollieren damit auch, ob die Sicherheitsbügel richtig geschlossen sind. Die IT liefert Daten über die Auslastung der Bahnen und macht die Achterbahnfahrt unterhaltsamer: Es lassen sich automatisch Sounds einspielen oder Lichteffekte. Das Ganze soll sich sehr einfach über Tablets steuern lassen. Derzeit läuft es im Testbetrieb. Wenn es gut funktioniert, soll es beim Einsatz in der Achterbahn nicht bleiben. "Das lässt sich wunderbar auf andere Industrien übertragen", sagt EMIS-Geschäftsführer Christopher Perschk.

Ein neues Geschäftsfeld hat sich auch die Francotyp Postalia AG mit Hauptsitz in Berlin erschlossen. Francotyp verkauft seit fast 100 Jahren Frankiermaschinen. Die Firma vertreibt aber inzwischen auch Hardware, die den Datenaustausch zwischen verschiedenen Geräten bzw. Systemen organisiert. Francotyp hat im vergangenen Jahr einen Hersteller solcher sogenannter Gateways hinzugekauft. Der Frankiermaschinen-Hersteller bringt als Postdienstleister seine Expertise in sicherere Informationsübermittlung ein. Francotyp bietet inzwischen Systeme zur Datenerfassung und Übermittlung an, mit denen sich auch ältere Maschinen nachrüsten lassen. Viele Unternehmen hätten Maschinen unterschiedlicher Hersteller, die auf eine lange Lebensdauer ausgelegt seien, sagt Daniel-Simon Werner von Francotyp. Sie sollen nicht ausgetauscht werden müssen, sondern nachgerüstet werden können. Das funktioniere übrigens selbst bei Frankiermaschinen aus den 1930er Jahren, erzählt Werner. Auch die können so online gehen.

Arcelor Mittal selbst setzt Datentechnologien nicht nur an Güterwaggons ein. IT-Lösungen werden auch für das Hüttenwerk zunehmend interessanter. "Wir unternehmen da sehr viel für die Erhöhung der Arbeitssicherheit", sagt Peter Wendt, zuständig für Automation und Industrie-IT bei Arcelor Mittal in Eisenhüttenstadt. So werden schwere Fahrzeuge mit Sensoren ausgestattet oder besonders kritische Bereiche mit Kameras überwacht und mit akustischen Warnsystemen ausgerüstet. "Wir sind ein Unternehmen, das sehr viele IT-Fachkräfte benötigt", sagt Wendt. IT-Systeme werden auch für die Qualitätssicherung interessant.Weil junge Leute vermutlich nicht an einen Stahlkonzern denken, wenn sie sich für Informatik begeistern, will Arcelor Mittal intensiver auf Schulen zugehen. Schon jetzt kooperiert das Unternehmen mit Universitäten in Wildau und neuerdings auch in Brandenburg (Havel).