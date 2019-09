Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Es ist nun 80 Jahre her, dass mit dem Überfall der Wehrmacht auf Polen der Zweite Weltkrieg begonnen hat. In den Jahren bis 1945 starben in den Kämpfen allein mehr als fünf Millionen deutsche Soldaten. Es gab wohl kaum eine Familie, in der es keine Gefallenen zu beklagen gab. Doch wie wurde mit dem millionenfachen Tod umgegangen?

Unter dem Titel "Für Führer, Volk und Vaterland...." hat sich Erich Opitz, Historiker und Vorsitzender der Bürgervereinigung Fürstenberg/Oder, mit dem "regionalen Totenkult im Nationalsozialismus" beschäftigt, wie es im Untertitel der jüngsten Publikation der Bürgervereinigung heißt. Opitz lässt in seinem Buch vor allem die Originalquellen sprechen. Dazu gehören 95 Gefallenen- und Vermisstenmitteilungen, die Vorgesetzte an Verwandte der im Krieg ums Leben gekommenen Soldaten geschickt haben. Unter anderem handelt es sich um 52 Original-Abschriften, die aus dem ehemaligen Standesamt Fürstenberg/Oder stammen.

Die Dokumente sprechen für sich, gerade auch in ihrer bürokratisch und standardisierten Form, in der der Tod in ein größeres Ganzes eingeordnet wird, eben für "Führer, Volk und Vaterland...." Tod ist Schicksal und Ereignis. Der Vorgesetzte spricht von der "traurigen Pflicht", die Angehörigen "in Kenntnis zu setzen". Es folgt der Umstand des Todes, dass der gefallene Soldat Vorbild war und dass er im Gedächtnis bleiben werde. Umso mehr fällt dann auf, was auch in einem abgedruckten Gespräch mit dem Militärhistoriker Bernhard B. Kroener behandelt wird, dass von den vorgegebenen Mustern abgewichen wird. So beginnt ein Oberleutnant seinen Brief nicht mit Verweis auf die "traurige Pflicht", sondern persönlich: "Diese Zeilen an Sie zu richten, fällt mir schwer."

Todesanzeigen aus Zeitungen

Erich Opitz hat dem Buch einige erklärende Texte aber auch Zeitzeugenberichte beigefügt. Er selbst verweist darauf, dass es schwierig ist zu ermitteln, ob in den Quellen aufrichtige Überzeugung, private Trauer und/oder Anteilnahme zum Ausdruck kommen. Weil das offen ist, hat er dem Buch auch nicht den schon interpretierenden Titel "Die Glorifizierung des sinnlosen Sterbens" gegeben, was ursprünglich vorgesehen war, sondern "Für Führer, Volk und Vaterland...." Wer die 92 Dokumente liest, wird sowieso von sinnlosem Sterben sprechen.

Überhaupt hält sich Erich Opitz, der nach eigenen Angaben jahrelang zu diesem Thema geforscht hat und von einer äußerst schwierigen Quellenlage spricht, mit Wertungen zurück. "Im Gegensatz zu den vielen Historikern, die den Leser mit einer Flut von zumeist negativen Wertungen überschütten, soll sich der Leser anhand der Quellen selbst ein Urteil bilden."

Ein Hinweis darauf, wie Trauer um den Verlust eines nahen Menschen verarbeitet wird, können Totenzettel, aber auch Zeitungsanzeigen geben. Auch in diesem Fall sind eine Vielzahl von Todesanzeigen aus der Gubener Zeitung, die für Fürstenberg zuständig war, abgedruckt. Meistens, so Erich Opitz, wird der Tod formelhaft eingeordnet: "Für Führer, Volks und Vaterland", "für Großdeutschland" oder für den "Endsieg". Aber auch da gibt es interessante Abweichungen, die den tiefen Schmerz erahnen lassen.

Die Anzeigen sind im Faksimile nur schwer oder gar nicht zu lesen. Das ist die einzige Kritik an diesem verdienstvollen Buch.

Das Buch gibt es im Kunsthof in Fürstenberg und im Buchhaus Jachning in der Lindenallee.