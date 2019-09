Erhard Herrmann

Brandenburg "We Serve", zu Deutsch "wir dienen", ist das Motto der Vereinigung "Lions Clubs International", die vor rund 100 Jahren am 7. Juni 1917 in den USA gegründet wurde. 77 Jahre später, am 10.09.1994 wurde der Lions Club Brandenburg an der Havel im Dom zu Brandenburg gechartert. Mit einem Festakt in der Werft konnte das 25-jährige Jubiläum kürzlich gefeiert werden.

Club Präsident Dr. Mathias Zurke begrüßte die Gäste aufs Herzlichste. In seiner Begrüßungsansprache wurde deutlich, wie es wichtig ist, junge Menschen für die eigene Sache zu gewinnen. "Der Club kann nach außen nur stark auftreten, wenn er das auch innerlich ist. Dazu ist es unumgänglich, den Nachwuchs des Clubs zu sichern", so Dr. Zurke. In den letzten Jahren ist der Club gewachsen, neue Mitglieder bringen sich aktiv ein und im nächsten Lions-Jahr wird mit Kathrin Wenske die erste Frau an der Spitze des Lions Clubs Brandenburg an der Havel stehen.

Neben der Gewinnung neuer Mitglieder ist aber auch die Beständigkeit und die Erfahrung der Gründungsmitglieder ein Erfolgsfaktor. Zu ihnen gehören Karl-Heinz Buhmann, Jochen Klaus Lang, Uwe Müller, Hartmut Schulz, Christian Sieg´l, Hans-Joachim Tonne und Florian Wegemann.

In den 25 Jahren seines Bestehens erwirtschaftete der Lions Club Brandenburg an der Havel über 543.000 Euro. Die Clubmitglieder unterstützten damit Projekte aus den Bereichen Kunst und Kultur, Umweltschutz, Jugend-und Alterspflege, Hilfe für Behinderte und Katastrophenopfer und setzt sich für Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und Völkerverständigung ein.

"We Serve"- das durfte also gerne gefeiert werden. Bei einem Kulturprogramm, Abendessen und vielen interessanten Gesprächen ließ man die letzten 25 Jahre Revue passieren und schmiedete neue Pläne