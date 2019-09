Mathias Hausding

Berlin (MOZ) Wie geht die Justiz mit eigenen Patzern um? Eine Podiumsdiskussion rüttelt an einem Tabu und zeigt die Tragweite des Problems auf.

Das Thema hat Wumms", hieß es zu Beginn der Debatte im Berliner Kammergericht mehrfach. Wohl zum ersten Mal in der bundesdeutschen Rechtsgeschichte überhaupt hat in dieser Woche eine prominent besetzte Runde vor Publikum darüber diskutiert, wie die Richterschaft mit eigenen Fehlern umgeht.

Es zeigte sich schnell, dass man auf unerforschtem Terrain unterwegs ist. "Wir sind hier empirisch ziemlich blind", räumte Fabian Wittreck ein, Jura-Professor an der Uni Münster. Er habe zur Vorbereitung auf die Veranstaltung des Deutschen Richterbunds Material zum Thema "Fehlerkultur in der Justiz" gesucht, aber kaum etwas gefunden. Die Anwälte hätten das Thema für sich vor einem Jahr erstmals auf einer Tagung angesprochen.

Unabhängigkeit das höchste Gut

Neben Wittreck saß auf dem Podium Holger Matthiessen, einige Jahre Präsident des Landgerichts Frankfurt (Oder) und seit August Chef des größten deutschen Landgerichts in Berlin. Er betonte, dass die Überprüfung von Urteilen durch die nächste Instanz eine sehr gute Fehlerkontrolle sei. Darüber hinaus sei wenig möglich. Ihm als Präsidenten etwa sei es mit Verweis auf die richterliche Unabhängigkeit untersagt, Kollegen zu kritisieren oder zurechtzuweisen. "Obwohl ich natürlich Richter kenne, bei denen ich mir manchmal wünschen würde, dass sie bei Entscheidungen genauer hinschauen."

Dass Richter selbst bei groben Patzern keine Sanktionen fürchten müssen, ist in den Augen der Anwältin Margarete von Galen ein Grund für die schwach ausgeprägte Fehlerkultur. "Wenn die Anwaltschaft über ihre möglichen Fehler spricht, denkt sie zuerst an Haftung. Das Problem haben die Richter nicht", betonte sie.

Auch der Umgang mit Fehlerquellen lasse zu wünschen übrig. Von Galen verwies darauf, dass in Strafprozessen an deutschen Gerichten nicht protokolliert wird. Ein Richter schreibt auf, was er für wichtig hält, das ist alles. "Offenbar ist man der Überzeugung, dass dabei keine Fehler entstehen können, sonst würde man nicht an dieser Praxis festhalten, mit der Deutschland im internationalen Vergleich Schlusslicht ist", kritisierte die Anwältin auf dem Podium.

Auch an der internen Aufarbeitung von richterlichen Fehlern mangele es nach ihrer Einschätzung. "Wenn sich herausstellt, dass ein Mensch über Monate zu Unrecht in U-Haft war, bekommt er 25 Euro Entschädigung pro Tag und das war es", sagte Margarete von Galen. Auch im Interesse der Richter müsse darüber diskutiert werden, was da eventuell falsch gelaufen ist. In der Debatte mit dem Publikum bestätigte ein Richter: "Kritik gibt es bei uns höchstens mal im Gespräch unter Kollegen in der Kantine."

Beruf: Rechthaber

Jura-Professor Fabian Wittreck präsentierte eine soziologische Erklärung für die schwach ausgeprägte Fehlerkultur. Ähnlich wie Ärzte würden Richter nach außen als homogene Gruppe auftreten und den Eindruck vermitteln, dass alle ihre Arbeit gleich gut machen. "Das stimmt natürlich nicht. Aber die Gruppe will keine Kritik an einzelnen ihrer Mitglieder", so Wittreck. Hinzu komme, dass Richter "von Berufs wegen den ganzen Tag recht haben". Das färbe ab und lasse Kritik unnötig erscheinen.

Die Probleme würden schon in der Ausbildung anfangen, ergänzte der Hochschullehrer. "Dort gibt es zu wenig kritische Reflexion." Ein Amtsrichter im Publikum ergänzte, dass man dazu erzogen werde, keine Zweifel zu haben. Das mache es schwierig, offen über Fehler zu reden. Ein Sozialrichter berichtete, dass er sich nicht traue, Kollegen mit fragwürdiger Arbeitsmoral zu kritisieren: "Beim einen türmen sich die Akten, bis sie auf andere Kollegen verteilt werden müssen, der andere zieht eine Verhandlung in nur fünf Minuten durch, für die man seriös eine halbe Stunde bräuchte." Konsequenzen habe beiderlei Fehlverhalten nicht.

Gespräche als Ausweg

Gerichtspräsident Matthiessen fragte sich, welche Schlussfolgerungen aus diesen Befunden zu ziehen seien. "In der Richterschaft fehlt das Instrument der Supervision. Das bräuchten wir dringend", räumte er ein. Gemeint sind damit Gespräche über Probleme und Konflikte. Das gebe es bislang nur in Ansätzen. "Richter sollten nicht nur allein in ihrem stillen Kämmerlein sitzen. Zusammen besser zu werden, muss das Ziel sein", sagte Matthiessen.

Auch zu hoher Arbeitsdruck als Fehlerquelle wurde in der Diskussion angesprochen. Wie tief das Problem reicht, machte Matthiessen mit Verweis auf eine "Spiegel"-Kolumne des früheren Bundesrichters Thomas Fischer deutlich. Er hatte jüngst Fehler bei mehreren Entscheidungen des Bundesgerichtshofs herausgearbeitet und unter anderem darauf zurückgeführt, dass ein einzelner Senat pro Tag bis zu 25 Fälle zu prüfen habe.

Brandenburgs Richterbund-Chefin Claudia Cerreto berichtete mit Blick auf das Thema Fehlerkultur von Bürgerbriefen, die ihr zu denken gegeben hätten. "Ihr auf eurem hohen Ross macht es euch einfach", sei der Tenor gewesen. Cerreto regte an, dass die Diskussionen über eine Richterhaftung und eine Dokumentation des Strafprozesses weitergehen sollten.