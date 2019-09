Jana Reimann-Grohs

Pillgram (MOZ) Auf dem Hof des Pillgramer Weinguts Patke ist angerichtet: Neben Trauben, Käse und Brot steht eine Flasche Cuvée aus den Rebsorten Phoenix und Johanniter. Der Wein heißt "Vier Brüder" und wurde nur wenige Meter entfernt angebaut. Das Etikett zeigt vier Personen. "Da wollten wir uns verewigen", sagt Holger Lehmann. Er ist einer der Gebrüder Lehmann und Jahnke, die 2014 erste Weinstöcke der Sorten Kerner, Weißburgunder, Sauvignon, Acolon oder Johanniter pflanzten und 2017 das Weingut mit 1,7 Hektar Anbauland 2017 gründeten.

Gewachsen ist das Ganze auf Ilse Patkes Grundbesitz und Ackerland. Wäre die 89-Jährige nicht 1950 auf den Hof ihres Mannes gezogen, hätte sich Enkel Matthias Jahnke einen anderen Ort für seine Idee suchen müssen. Erst hat sie nicht geglaubt, dass sich hier in wenigen Jahren ein erfolgreiches Weingut entwickelt, nun möchte sie "weiter sehen, was daraus wird", sagt die rüstige Dame zuversichtlich.

Weißwein am beliebtesten

Weine aus Brandenburg und speziell aus der Oder-Region sind immer noch eine Rarität. Besser gesagt: ein Nischenprodukt. Wer sich Brandenburg aber nicht als Weinland vorstellen kann, liegt falsch, resümiert Handwerksmeister Matthias Jahnke. Noch leitet er nebenbei einen Heizungs- und Sanitärbetrieb, und Holger Lehmann ist weiter im Vertrieb für Kühlhäuser unterwegs, während die Familien mit auf dem Hof anpacken. Eines Tages werde sich das Gut rechnen und sie können ihr Hobby zum Beruf machen, hoffen die beiden.

Sie sind im Umkreis von 100 Kilometern Vorreiter: Bislang gibt es nur einen Winzer, der in ihrem Auftrag Wein herstellt. Obwohl das Gut auch rote Tropfen verkauft, ist die Kundschaft besonders auf Weißweine aus. "Sie müssen frisch, jung und spritzig sein", betont Matthias Jahnke, als er am Freitag seinen Betrieb auf Einladung der Sparkasse Oder-Spree Pressevertretern vorstellt. Dass in Pillgram die Sonne weniger scheint als in typischen Anbaugebieten, sei am Geschmack erkennbar. Auch der Trend zu gesundem Lebensstil lasse die Brandenburger verstärkt zu den leichten Weißweinen greifen.

Mehr Anbaufläche geplant

Die Gebrüder Lehmann und Jahnke haben Mühe, ihr Geschäft klein zu halten. Im kommenden Jahr werden weitere zwei Hektar Land mit Wein bepflanzt, kündigt Jahnke an. 60 Prozent von 15 000 Flaschen Jahresproduktion bleiben bislang in der Gegend, 30 Prozent gehen nach Berlin und zehn Prozent werden über Österreich und die Schweiz in alle Welt bis nach Neuseeland geliefert.

Mittlerweile übersteigt die Nachfrage das Angebot. 19 unterschiedliche Weine aus eigener Produktion werden von Jahr zu Jahr beliebter, acht Sorten sind jetzt schon nicht mehr verfügbar. Das KaDeWe im Zentrum Berlins hätte ihm sofort alles abgekauft, stellt Matthias Jahnke klar. "Aber das ist nicht unser Stil, wir wollen die regionalen Kunden versorgen." Die meisten kommen immer noch persönlich in den Hofladen, wo es auch selbst hergestellte Marmeladen, Honig von Imkern aus der Region und Wurst aus eigener Schlachtung gibt. Ins Konzept passt auch eine Brennereianlage, in der Grappa und Obstler hergestellt werden sollen. Erst am Donnerstag ist sie genehmigt worden und wird zeitnah zum Einsatz kommen, um den Standort noch bekannter zu machen.