Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Noch wartet die Mehrzahl der 273 Grundschüler der Weinberg-Schule in Rathenow auf die endgültige Fertigstellung des Haus 2 nach der umfassenden Sanierung des gesamten Komplexes. Nach den Herbst-Ferien, so sieht es der aktuelle Zeitplan vor, können Jungen, Mädchen, Lehrer und Erzieher wieder zu einem geordneten Schul- und Hortbetrieb übergehen.

Erste Arbeiten begannen im Februar 2017 am Haus 1. Noch vor Fertigstellung wurde auch das Gebäude der Turnhalle komplett überarbeitet und barrierefrei sowie modern umgestaltet. Im zurückliegenden Jahr konnten die Schüler von den ersten bis zu den sechsten Klassen in das Haus 1 umziehen. Hort und Schule rutschten zusammen, damit die Sanierung des Haus 2 begonnen werden konnte. Mit Hilfe von Fördermitteln konnte die Stadt beide Häuser so umgestalten, dass alle Stockwerke nun barrierefrei zu erreichen sind. Im Haus 1 wurde ein Fahrstuhl integriert; am Haus 2 außen angebaut. Für den Brandschutz wurden beide Häuser ertüchtigt, Treppentürme am Haus 1 bieten weitere Fluchtmöglichkeiten.

Neue Bodenbeläge, Wand- und Deckenanstriche sowie moderne Sanitäranlagen machen das Lernen sicher angehemer. Zudem: "Das Herausragende am Haus 2 sind die eingearbeitete Schallisolierung und die Akustikdecken. Es entsteht sofort der Eindruck einer gedämpften Atmosphäre, wenn man das Haus betritt", hebt die Leiterin der Bildungseinrichtung, Kerstin Pollak hervor. Heizung, Türen und Böden sind ebenso erneuert.

Zur Zeit lernen an der Weinberg-Grundschule drei erste und zweite Klassen, zwei dritte und vierte sowie jeweils eine fünfte und sechste Klasse. Nach den Herbstferien werden so die ersten und zweiten Klassen Räume im Haus weiter nutzen. Die höheren Klassen ziehen ins Haus 2. Hier finden sich zahlreiche Fachkabinette, die zum einen mit bewährtem Mobiliar ausgestattet sein werden, das zwischenzeitlich eingelagert wurde, und zum anderen mit gänzlich neuen Tischen, Stühlen und Schränken. Dieses neue Mobiliar wird in den kommenden Tagen in der Schule ankommen. Der Elektriker schließt Tische an Strom und weitere Medien an.

Dank Förderprogramm des Landkreises Havelland, so die Schulleiterin, erhält die Schule darüber hinaus weitere Ausstattungen für bis zu acht Räume: Beamer, Leinwände und Computerarbeitsplätze sollen die Medienkompetenz der jungen Menschen schulen. "Wir können so mit den E-Books, die uns die Schulbuchverlage zur Verfügung stellen, arbeiten", erklärt Kerstin Pollak.

Rund 5 Millionen Euro haben die Umbauten und Modernisierungen gekostet, 2 Millionen flossen ins Haus 1, je eineinhalb in die Turnhalle und das Haus 2. Auf dem Plan stehen nun noch der Schulhofbereich und der Schulvorplatz, die an die Bedürfnisse von Grundschülern angepasst werden und ein einladendes Bild abgeben sollen.