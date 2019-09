Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Zum 250. Geburtstag des Naturforschers und Weltvermessers Alexander von Humboldt öffnet die Baustelle für Besucher und lädt zu ersten Ausstellungen.

Es ist das erste Mal, dass Besucher ohne Helm und Warnweste auf die Schloss-Baustelle dürfen. Für das Publikumsfest zum 250. Geburtstag des Namensgebers Alexander von Humboldt (1769 – 1859) wurden das Foyer sowie der Westflügel der nachgebauten, aber noch nicht ganz fertigen Hohenzollernresidenz vorübergehend hergerichtet. "Es ist keine Voreröffnung, doch wir lüften schon mal den Vorhang", sagte Generalintendant Hartmut Dorgerloh am Freitag. Mit 60 internationalen Künstlern – ein Großteil kommt aus Lateinamerika – wolle man zeigen, wohin die Reise geht im neuen Kulturtempel, der im kommenden Jahr im Herzen Berlins eröffnen soll.

Bis Sonnabend, 24 Uhr, gibt es neben zwei Ausstellungen auch Installationen, Performances, Musik, Vorträge und Gespräche. Unter dem Humboldt-Zitat "Alles ist Wechselwirkung" kreisen die Veranstaltungen um die Ideen und Erkenntnisse des weltberühmten Naturforschers. Mithilfe von 360°-Filmen und Virtual-Reality-Stationen können die Besucher auf Humboldts Spuren wandeln. Dabei geht es vor allem auch darum, die Perspektiven der amerikanischen Ureinwohner und ihrer Nachfahren einzunehmen. "Wir wollen hinschauen und von den Menschen anderer Kulturen lernen", erklärt Dorgerloh.

Kehrseiten der Weltvermessung

Obwohl der Forschungsreisende heute als Pionier des ökologischen Denkens gilt, thematisieren Ausstellungsteile auch die dunkle Kehrseite der aufgeklärten Wissenschaft. Die Künstler zeigen, wie die Vermessung der Welt zu Kolonialisierung und wirtschaftlicher Ausbeutung führte. Auf zwei großen Leinwänden werden beispielsweise die herrlichen Savannenlandschaften Kolumbiens den tristen Bildern von Sandsteinbrüchen und Autopisten gegenüber gestellt.

Der Künstler José Luis Aguilera, besser bekannt als Bogore, zeigt mit seiner Videoarbeit, wie aus einstigem Sumpf eine Stadtlandschaft wurde und wie ein Wasserfall verschwunden ist, der für Humboldt und seine Nachfolgern noch eine große Rolle spielte. "Für mich spiegelt die Landschaft die Besiedlung und die zwischenmenschlichen Beziehungen wieder", erklärt der Künstler. "Meine Arbeiten zeigen, wie sich die Räume im Zug der Globalisierung verändern und wozu sie mutieren."

Auch Alexander von Humboldt selbst, der vor 250 Jahren in Berlin geboren wurde, schrieb wissenschaftliche Abhandlungen zu Fragen der Wirtschaftsgeographie, der Ethnologie und der Demographie. Bei seinen jahrelangen Forschungsreisen in Lateinamerika, den USA sowie in Zentralasien betrieb er unter anderem Feldstudien in den Bereichen Physik, Vegetationsgeographie, Zoologie und Klimatologie.

Seine Tagebücher und Zeichnungen prägten später die europäischen Vorstellungen von der Natur und den Menschen des amerikanischen Kontinents. Allerdings nahmen Humboldt selbst sowie so mancher Künstler, der von ihm später abguckte, merkwürdige romantische, alpenländliche Anpassungen vor. So zeigt die Ausstellung nicht nur Ölbilder der Anden mit schneebedeckten Matterhorn-Spitzen, sondern schlägt den Bogen zu den europäischen Wertemaßstäben in Bezug auf Gesellschaft, Rasse, Klasse und Politik, die auch im kollektiven südamerikanischen Bewusstsein bis heute fortleben.

"Alexander von Humboldt genießt gerade in Lateinamerika, aber auch weit darüber hinaus eine herausragende Bedeutung", sagt Johannes Ebert, der Generalsekretär des Goethe-Instituts. Das gemeinsame Fest soll auch der Beginn einer Kooperation des Humboldtforums mit den 157 Goethe-Instituten und ihren Partnern in 98 Ländern sein. Am Samstagabend wird es dazu eine Expertenrunde mit Live-Zuschaltungen nach Bogotá und Nowosibirsk geben, die auch Humboldts vernetztes Vorgehen und Denken reflektiert.

Anmeldung per Internet nötig

Die kostenlosen Tickets für den Eintritt auf die Schlossbaustelle und zu den Veranstaltungen sind allerdings nur über eine Anmeldung im Internet zu bekommen. Wer keine mehr ergattert, bekommt jedoch auch draußen zumindest etwas zu sehen. Indigene Naturforscher bespielen ab 21 Uhr die Ostfassade mit Licht-Projektionen. Sie bringen den Sternenhimmel Amazoniens nach Berlin.