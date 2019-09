Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Ich muss das erst mal genießen." Marc Boehden, Mitarbeiter des Kino Movieland in Erkner, trat am Donnerstagabend vor einen ausverkauften Kinosaal – das kommt nach seinen Worten nicht so oft vor. Mit dem Programm Notaufnahme des Potsdamer Kabarettisten-Duos Schwarze Grütze hat das Filmtheater wieder einmal einen neuen Weg gesucht, mit Alternativen zu Filmvorführungen das Publikum anzulocken. Es wurde ein Volltreffer: Der – mit drei Zugaben zweieinhalbstündige – Pointen-Hagel ließ kein Auge trocken. In Zusammenarbeit mit der Agentur Humorbüro – zu deren Betreibern mit Stefan Klucke einer der Künstler vom Donnerstag selbst gehört – hat das Movieland bis Jahresende ein Programm mit vier weiteren Abenden aufgelegt. Am 2. Oktober ist Weltkritik Deluxe zu Gast.

Klucke und sein Partner Dirk Pursche haben ihr Programm um dessen metaphorischen Titel herum gestrickt und besichtigen mit beißendem Spott, tiefsinnigem Wortwitz und köstlichen Musiker-Parodien die mentalen Krankheits-Zustände der Republik und ziehen über alles her, was ihnen in die Quere kommt: Brandenburg ("das einzige Bundesland mit zwei aufeinander folgenden Würgelauten") und die Herzlichkeit seiner Menschen ("raue Schale, harter Kern"), die, insbesondere im Umgang mit Berlinern, im Stil einer "Verbal-Kalaschnikow" rattern. An ein Maschinengewehr erinnert denn auch das Tempo, mit dem die beiden mehrfach ausgezeichneten Kabarettisten ihre Pointen und Kalauer landen, über Flugangst und Kunst ("Fremdgehen ist Pop-Art") oder Deutschtümelei bei der Organspende. Den einen oder anderen Anflug von Publikumsbeschimpfung nehmen die oft Tränen lachenden Zuschauer ebenso großzügig hin wie kleine Versprecher oder Texthänger.

Alternative zur Fahrt nach Berlin

Sieglinde Abel und Karin Müller waren hinterher voll des Lobes. Die beiden Woltersdorfer Rentnerinnen hatten über einen Flyer von dem Programm erfahren. "So müssen wir nicht mehr nach Berlin fahren", sagte Sieglinde Abel und sprach damit genau das aus, was die Initiatoren vom Kino im Programmheft ihren Gästen ins Stammbuch schreiben. "Natürlich könnt Ihr auch weiterhin nach Berlin fahren, aber unter uns: das Programm ist dort vielleicht anders, besser ist es mit Sicherheit nicht."

Kino-Leiter André Keller zeigte sich hinterher hocherfreut. Sein Team und er haben das Angebot in Zusammenarbeit mit dem Kino Capitol in Königs Wusterhausen entwickelt. Keller hat schon andere Versuche unternommen, zur kulturellen Belebung der Stadt beizutragen, mit Frühstücks-Matinees und Opern-Übertragungen zum Beispiel, letztere mit begrenztem Erfolg. Bei dem jetzt gestarteten Kabarett-Programm war eine Klippe der Eintrittspreis von immerhin 17 Euro. "Darüber haben wir sehr lange nachgedacht, aber die Künstler wollen ja auch bezahlt werden", sagt Keller. Für die Vorführung am 2. Oktober gibt es noch Karten.