Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) "London kommt! Pückler und Fontane in England", so ist ein Vortrag mit Bildern von Klaus-Werner Haupt überschrieben, den der ehemalige Lehrer im Clubraum des Rathenower Kulturzentrums am Donnerstag, 19. September, um 19.00 Uhr hält. Der Vortrag verbindet auf kurzweilige Art Biografisches der beiden Preußen mit Zeitgeschehen. Die Erlebnisse der beiden Protagonisten sollen von überraschender Aktualität sein, wie es heißt. Eintritt frei!