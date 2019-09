Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Was ist das denn?" Kinder, die ein Eis in der Lindenallee schlecken, fragen das oft, wenn sie die öffentliche Telefonstation neben der Temperaturanzeige sehen. Dann rennen sie hin, der Hörer wird abgenommen, fallengelassen und manchmal auch wieder aufgehängt, die Tasten werden gedrückt – eine Art Spielzeug eben. Dass man damit telefonieren kann, das wird oft gar nicht für voll genommen. Muss es ja auch nicht. Wer telefoniert heute schon in einer Telefonzelle? Es gibt schließlich Handys.

Früher, also vor 40 Jahren, standen Telefonzellen überall verteilt in Eisenhüttenstadt. Damals machte das auch noch Sinn, da verfügte nicht mal jeder DDR-Haushalt über ein privates Telefon. Da war der Münzfernsprecher im Wohnbezirk oft die einzige Möglichkeit, einen Arzt oder einen Bekannten anzurufen. Und wehe das Telefonat dauerte zu lange, dann klopfte ein Wartender an die Tür.

Viele wurden abgebaut

Mittlerweile sind Münzfernsprecher fast völlig in die Bedeutungslosigkeit versunken. "Ach, so etwas gibt es doch gar nicht mehr in Eisenhüttenstadt!", bekommt man oft als Antwort, wenn man einen Passanten anspricht. Andere meinen, am Bahnhof einen ausgemacht zu haben. Das stimmt sogar. Dann gibt es die Station in der Lindenallee. An der Diesterwegschule sucht unser Fotograf umsonst. Ein Anruf im City Center ergibt: "Der Apparat wurde abgebaut. Dieselbe Antwort kommt aus dem Krankenhaus. Es ist tatsächlich so: Öffentliche Telefone in der Stahlstadt sind vom Aussterben bedroht und nur noch vereinzelt zu finden. Vor knapp zehn Jahren gab in Eisenhüttenstadt und den Ortsteilen noch 13 öffentliche Münzfernsprecher und ein Basistelefon in Diehlo, das nicht mit Münzen oder Telefonkarte, sondern mit Kreditkarte funktionierte. Doch das ist Vergangenheit. Genaue aktuelle Zahlen? Fehlanzeige.

"Daten für den Landkreis Oder-Spree und Eisenhüttenstadt kann ich Ihnen nicht liefern. Solche Daten halten wir nicht vor", teilt Georg von Wagner von der Deutschen Telekom AG mit. Bundesweit gibt es ihm zufolge noch rund 17.000 Telefonzellen, die die Deutsche Telekom betreibt. Einst waren es mehr als 100.000. Flughäfen und Bahnhöfe seien Orte mit einer hohen Nutzung der Apparate. Doch auch von Wagner erklärt: "Die Bedeutung der Telefonzelle hat mit dem Siegeszug des Handys abgenommen. Statistisch gesehen hat jeder Deutsche mindestens ein Handy." Wurden ihm zufolge 2010 von öffentlichen Telefonstellen noch zirka 120 Millionen Gespräche geführt, waren es zehn Jahre zuvor noch rund eine Milliarde.

Doch der Unterhalt einer Telefonzelle kostet Geld für Strom, Standortmiete und Wartung. Wenn nicht mal mehr das Geld zusammenkommt, ist das Ende nah: "Die Telekom darf Städte und Gemeinden wegen eines Abbaus ansprechen, wenn auf deren Gebiet extrem unwirtschaftliche öffentliche Fernsprecher mit einem Umsatz von weniger als 50 Euro pro Monat stehen", erklärt Georg von Wagner. Der Umsatz sei ein klares Indiz dafür, dass der Wunsch nach einer Grundversorgung durch die Bevölkerung an dieser Stelle offensichtlich nicht mehr bestehe. "Der Kunde ist der Architekt des Telefonzellen-Netzes", betont er, fügt aber hinzu: Eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung mit öffentlichen Telefonstellen werde nach wie vor von der Telekom sichergestellt.

Wer möchte, kann sich übrigens eine alte Telefonzelle kaufen. Informationen über Preise und Konditionen können laut von Wagner per E-Mail erfragt werden: info@telekom.de.