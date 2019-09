Helmut Augustiniak

Paretz Die Zeit der Erntefeste ist gekommen. Von den fünf Ortsteilen Ketzins feiern vier jeweils ihr eigenes Fest. Im Fontanejahr ist das Paretzer das Auffälligste. Theodor Fontane beschrieb im dritten Band seiner "Wanderungen durch die Mark Brandenburg" für ihn historisch interessante Orte im Havelland, darunter ausführlich das damalige Dorf Paretz. Hier feierten Friedrich Wilhelm II. und seine Gemahlin Königin Luise zusammen mit dem Hofstaat und den Paretzer Einwohnern das Erntedankfest.

In diesem Jahr wird es vom Verein Historisches Paretz e.V., dem Blasorchester Ketzin/Havel, der Freiwilligen Feuerwehr Paretz und der Stiftung Paretz organisiert. Kürzlich gab es dazu eine Informationsveranstaltung für die Bevölkerung. Matthias Marr informierte, dass das Fest mit einem Markttreiben am 28. September um 11 Uhr beginnt, um 13 Uhr findet in der Paretzer Scheune ein festlicher Erntedankgottesdienst statt und um 14 Uhr wird am selben Ort das Erntefest eröffnet.

Höhepunkt am nächsten Tag ist der Historische Ernteumzug. Durch Bauer Detlef Hinze, seine Familie lebt seit über hundert Jahren im Ort, wird der Zug angeführt. Ihm folgt der Wagen mit der Erntekrone. Da hinter schreitet das Königspaar. Die "Hoheiten" werden vom Hofstaat und der Dorfbevölkerung begleitet. Eine rege Diskussion gab es, als bekannt wurde, dass es kein Fahrzeug für den Bürgermeister und den Ortsbeirat gibt. Die einhellige Meinung: ein Fahrzeug muss her.

Weiterhin besteht Bedarf an Marktständen und an der Vorführung alter Handwerkstechniken. Bei der Fülle der Veranstaltungen in der Region ist es schwierig, das Mitwirken solcher Darsteller zu organisieren. Zum Beispiel kann auch das "Paretzer Liebhabertheater" nicht in Paretz dabei sein, da es seit Jahren für das "Ribbecker Birnenfest" verpflichtet ist, das ebenfalls am 29. September stattfindet.

Neben dem Erntefest im Dorf findet im Paretzer Schlosssaal eine weitere wichtige Veranstaltung statt. Die Restaurierung des Grottenberges hinter dem Schloss ist abgeschlossen. Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG) veranstaltet dazu eine Dankesveranstaltung. Die Frage ist offen: Wer darf den Grottenberg neben den geladenen Gästen der SPSG an diesem Tag noch besichtigen? Das Organisationskomitee des "Historischen Erntefestes" hat noch viel zu tun.