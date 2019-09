BRAWO

Brandenburg an der Havel Die Galerie "Sonnensegel" stellt ab Mittwoch, 18. September im Amtsgericht Collagen, Drucke, Zeichnungen sowie Malereien aus, die in Kursen unter der Leitung von Marina Block, Martina Stein und Matthias Frohl entstanden sind. Von A wie "Aegypten" bis Z wie "Zirkus" reicht die bildnerische Themenpalette der "Sonnensegel"- Arbeiten, welche in einer zweiten Ausstellung der Kunstschule im Amtsgericht Brandenburg a. d. Havel zu sehen sind. Somit illustriert die Bilderschau auch das besondere Konzept der Kunstschule. Kindern und Jugendlichen sollen nicht nur künstlerische Techniken vermittelt werden, sondern das junge Publikum kann in der Auseinandersetzung mit verschiedensten Inhalten Kunst als Sprache der Formen und Farben begreifen, die unverzichtbares Kommunikationsmittel beim Erkennen der Welt ist. Die Vernissage findet im 15 Uhr statt.