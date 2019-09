Matthias Henke

Gransee (MOZ) Der Zeitplan für den An- und Umbau der Granseer Kita "Zwergenland" an der Straße des Friedens wackelt. Alles deutet auf eine Verzögerung des Projektes hin.

Der Grund: Die Ausschreibung der Bauhauptarbeiten muss wiederholt werden. Die Angebote, die im Rahmen der ersten Ausschreibung eingingen, lagen weit über dem Budget, wie Nico Zehmke, der für Finanzen, Bauen und Liegenschaft zuständige Fachbereichsleiter in der Granseer Amtsverwaltung, die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung, Ordnung und Verkehr jüngst informierte. Jetzt werde eine neue Ausschreibung vorbereitet. Dieses Mal werde die Ausschreibung der Bauhauptarbeiten jedoch in 15 Einzellose aufgeteilt, so dass auch kleinere Handwerksfirmen die Möglichkeit haben, sich zu beteiligen.

Unter anderem sind Leitungen zu verlegen, Treppen zu bauen, eine Zisterne anzulegen und Stahlbetonwände zu errichten. Der vorgelagerte Neubau soll als eingeschossiger Holzständerbau entstehen. Verteilt über drei Jahre sind für das Gesamtprojekt Kosten in Höhe von knapp 5,6 Millionen Euro eingeplant. 75 Prozent der Summe werden aber gefördert. Kinder und Erzieher der Kita "Zwergenland" sind seit August im früheren AOK-Gebäude am Klosterplatz untergebracht.