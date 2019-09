Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) Die Kunden des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Scharmützelsee-Storkow (WAS) müssen sich noch auf unbestimmte Zeit gedulden, bis sie wissen, wann sie ihre gezahlten Anschlussbeiträge zurückerstattet bekommen. Eine Festlegung des Verbandes zu den genauen Modalitäten steht nach wie vor aus. Auf der Tagesordnung der Verbandsversammlung am 25. September, die am Freitag veröffentlicht wurde, taucht das Thema nicht auf.

Eigentlich sollten die entsprechenden Beschlüsse bereits am 14. August von der Verbandsversammlung gefasst werden, doch dazu kam es nicht. Wie Verbandsvorsteherin Grit Schmidt auf Nachfrage mitteilte, muss der Landkreis Oder-Spree als Kommunalaufsichtsbehörde noch die Genehmigung für die notwendige Aufnahme eines Kredites erteilen. An diesem Verfahren beteilige der Landkreis auch das Innenministerium. Der Kredit muss unterdessen etwas höher ausfallen als zunächst kalkuliert. Nach Angaben der Verbandsvorsteherin sind rund 22 Millionen Euro nötig; anfangs war noch von 21 Millionen Euro die Rede gewesen.

Im nichtöffentlichen Teil der Verbandsversammlung am 25. September geht es um die Vergabe der Gebührenkalkulation für die Jahre 2020 und 2021. Weil der WAS im Zuge der Rückerstattung aller jemals gezahlten Anschlussbeiträge auf ein rein durch Gebühren finanziertes Verbandsmodell umstellt, müssen diese im Vergleich zu den aktuellen Tarifen ab 1. Januar deutlich erhöht werden.