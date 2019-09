Der Organisator vor Ort: Juri Händelsson, hier in der beheizten Küche des Schlosses, hält den Kontakt zu den Schönowern und den Künstlern. Er hatte die Idee für das Duka Film Festival in Schönow und lädt die Uckermärker ein, dabei zu sein. © Foto: Kerstin Unger

Kerstin Unger

Schönow (MOZ) Im August bot das Schönower Schloss die Kulisse für das traditionelle jährliche Schlossparkkonzert. Auch ein Tango-Festival fand hier bereits zweimal statt. Vom 19. bis 22. September gibt es eine Premiere. Dann findet das erste Duka Film Festival statt.

Der Organisator vor Ort

Es geht vorwärts, sagt Juri Händelsson. Der Filmemacher und Kameramann kümmert sich vor Ort um Events und um das Haus, das als Drehort und auch schon mal als Geburtstagslocation genutzt wird. Außerdem hält er die Verbindung mit der Filmszene und den Schönowern und kam auf die Idee mit dem Filmfestival.

Mit seinem eigenwilligen Look und seinem etwas französisch klingenden Akzent fällt er im Dorf auf. Er ist allerdings Italiener und wuchs auf einer kleinen Insel in Süditalien auf, erzählt er. Vor einigen Jahren kam er nach Berlin und schrieb hier seine Masterarbeit und hat das Filmkollektiv Berlin mitgegründet. Auch ein Filmfestival hat er bereits organisiert. Nicht so eins wie man sie aus dem Fernsehen kennt. Mainstream ist nicht sein Ding, erzählt er. "Als Filmemacher muss man nicht unbedingt Kapital haben. Man braucht nur Leute, denen man vertrauen kann", meint er. Und so wird man beim ersten Schönower Filmfestival, das er mit Partnern wie das Wolf-Kino Berlin und das Mobile Kino Berlin organisiert, auch nicht die Filme des Mainstreams sehen.

Das Festival geht über vier Tage und findet sowohl im Schloss als auch im Schlosspark statt. Zu sehen ist eine Selektion aus Filmen von unterschiedlichen Berliner Festivals und internalen Filmschaffenden. Dazu gibt es Workshops zur intuitiven Körperarbeit, zu Improvisationsmethoden und zum Brainstorming sowie philosophische Vorträge, Live-Musik, interaktive Installationen und Partys. Die Besucher, von denen viele aus der Hauptstadt kommen werden, haben auch die Möglichkeit, sich in der Schönower Natur zu erholen und Spaziergänge zu unternehmen. Es wird sogar zusammen gekocht und an der langen Tafel gemeinsam zu Abend gegessen.

Nicht nur das Insider-Publikum aus der Hauptstadt ist zum Filmfestival eingeladen, sondern auch alle interessierten Schönower und Besucher aus der Umgebung, sagt Juri Händelsson Sie können hier Bands erleben, die Musik unterschiedlicher Richtungen machen, von südamerikanischen Rhythmen bis Electro und Techno. Man trifft Regisseure und Filmemacher. "Unser Ziel ist es, an dem verlängerten Wochenende eine Mischung von jungen Leuten aus Schwedt, Schönow, Berlin und anderen Orten hier zu haben", sagt der Organisator.

Auch die Region profitiert

Die Künstler und das Organisationsteam werden während der vier Tage im Schloss übernachten, das schon soweit hergerichtet ist, dass es beheizbar ist, Fußböden erneuert wurden und eine Küche eingerichtet ist. Einige Gäste werden auch andere Übernachtungsmöglichkeiten in Anspruch nehmen. Mit solchen Veranstaltungen könnte auch Symbiose wachsen, die sich alle Seiten beim Verkauf des Schönower Schlosses vor einigen Jahren erhofft haben.

Für das Duka Film Festival werden Eintrittskarten verkauft. Sie kosten für das gesamte Festival 95 Euro, für den Wochenendpass 70 Euro und für einen Tag 40 Euro. Für einheimische Gäste, so sagt Juri Händelsson, gibt es auch preiswertere Angebote wie Tickets für einzelne Abende.

Die Veranstalter sind gespannt auf die Resonanz am nächsten Wochenende. Wenn das Filmfestival gut ankommt, könnte es eine weitere Auflage geben. Im nächsten Jahr soll es auch mit dem Aufbau der Räume im Schloss weitergehen.