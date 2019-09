Marco Marschall

Eberswalde Eine großflächige braune Blätterwand durchbricht die dichte Buchenreihe in Altenhof. Es ist ein Bild, wie es derzeit an vielen Waldrändern zu beobachten ist und selbst erfahrene Forstleute stutzen lässt. "Das ist nicht der Herbst. Das war der Sommer", sagt Jan Engel vom Landeskompetenzzentrum Forst (LFE).

Kein Wasser. Die Photosynthese eingestellt. Ein Selbstschutzmechanismus. Der Baum setzt seine komplette Energie in die Produktion der Früchte. Notfruktifikation nennt das der Fachmann. "Die Früchte sind allerdings wertlos. Winzig klein. Taube Nüsse", sagt Engel.

Triebe nach dem Winter möglich

Ob der Baum tatsächlich abstirbt, wird erst im nächsten Frühjahr sichtbar, wenn es zum Laub-austrieb kommt. Auch für Michael Luthardt, Leiter des Landeskompetenzzentrums, ist dieses Ausmaß brauner Blätter neu. "Als ich ähnliche Bilder aus dem Nationalpark in Thüringen geschickt bekam, wollte ich es nicht glauben", sagt er. Nun gebe es sie auch hier. So zum Beispiel im Choriner Endmoränenbogen und auch unmittelbar in der Waldstadt. "Im Eberswalder Stadtwald sind ähnliche Beobachtungen zu machen. Jedoch steckt nicht hinter jedem braunen Blatt gleich ein absterbender Baum", heißt es nach Rücksprache mit Stadtförster Matthes Krüger aus dem Rathaus. Viele Bäume würden nach dem Winter wieder neu austreiben. Daher könne zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage über mögliche Schäden am Stadtforst getroffen werden.

Auch die Waldschadenserhebung des Landeswaldes befindet sich noch in der Auswertung. Dass die zwei vergangenen trockenen Sommer ihre Spuren hinterlassen haben, steht fürs LFE allerdings fest. 17 Monate habe der Niederschlagswert unter dem langjährigen Mittel gelegen. 32 Tage müsste es ununterbrochen regnen, um den alten langjährigen Bodenwassergehalt zu erreichen. "Buchen befinden sich in der Kampfzone", sagt Jan Engel. Aber auch Eichen und Birken leiden. Außerdem, stellt Michael Luthardt heraus, laufen Moore Gefahr zu auszurocknen. So zum Beispiel die Choriner Kesselmoore, die sich allein durch Regenwasser speisen.

Als wissenschaftliches Institut hätten das LFE und andere zwar Strategien in der Schublade. Doch ob die rechtzeitig greifen, ist unklar. Der Wald wird sich verändern, stellen Luthardt und Engel klar. Alles steht und fällt mit dem Niederschlag. Aus Luthardts Sicht ist es gut möglich, dass Teile des Waldes wegen Bruchgefahr gesperrt werden. Ähnlich wie im Herbst 2017, nachdem Sturm Xavier gewütet hatte.

Derweil erforschen die Nachbarn des LFE auf dem Eberswalder Waldcampus gleich nebenan im Thüneninstitut, welche nicht einheimischen Baumarten mit Trockenstress besser klarkommen. Eine Maßnahme, die so Luthardt und Engel nur eine von vielen sein kann, um den Wald an den Klimawandel anzupassen. Klimaschutz, nicht die Holzindustrie, müsse künftig an erster Stelle stehen.