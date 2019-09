Cornelia Link-Adam

Neuhardenberg/Fichtenhöhe (MOZ) Nach dem Scheitern der Verbandsgemeinde räumt das Land Brandenburg den Gemeinden rund um Seelow weiterhin ein, Modellprojekt "OderlandRegion" zu bleiben. Ämter dürfen bestehen bleiben, sich sogar vergrößern. Um weiterhin in den Genuss von Geld zu kommen – pro eingesparte Verwaltung winken 500 000 Euro – wollen Seelow-Land, Golzow und Neuhardenberg ein sogenanntes "Kragenamt" rund um Seelow entstehen lassen, dabei drei Verwaltungen zu einer machen.

In dieser Woche gab es zur Zukunft der "OderlandRegion" ein Treffen mit dem Ministerium des Innern und Kommunales (MIK), Landrat Gernot Schmidt und den Bürgermeistern und Amtsdirektoren der drei Ämter. Darüber berichtete Mario Eska, Bürgermeister von Neuhardenberg noch am gleichen Abend im Gemeinderat. "Die Ämter Seelow-Land, Golzow und Neuhardenberg halten am Amtsmodell fest, Letschin und Seelow wollen das nicht", bilanzierte Eska.

Land fordert fixe Entscheidung

Da das Land Druck mache, eine Entscheidung bis zum 30. September einfordert, ließ er Beschluss-Vorlagen verteilen, um sich zu Absichtserklärungen zu positionieren. "Das MIK will Grundsatzentscheidungen bis zum 30. September, droht alternativ mit Rückforderungen der 500 000 Euro, die es schon gab, und das würde Seelow in Gefahr bringen. Und bis Jahresende müssen dann die Verträge stehen, wie genau Verwaltungen eingespart werden", fügte Amtsdirektorin Grit Brinkmann an.

Die Neuhardenberger Gemeindevertretung hob nach einiger Debatte erst formal den Beschlusses zur Bildung einer Verbandsgemeinde auf und beschloss dann einstimmig die Grundsatz-Entscheidung zur Bildung einer gemeinsamen hauptamtlichen Verwaltung in der Struktur des Amtes in der "OderlandRegion" – gemeinsam mit den Gemeinden Alt Tucheband, Bleyen-Genschmar, Falkenhagen, Fichtenhöhe, Golzow, Gusow-Platkow, Küstriner Vorland, Lietzen, Lindendorf, Vierlinden und Zechin. Die Verträge sollen durch die Amtsdirektorin erstellt werden. Ziel ist eine bürgernahe, effektive und zukunftsfeste Verwaltung. Sitz der gemeinsamen hauptamtlichen Verwaltung wird die Stadt Seelow. Eine Bürgerservice-Stelle in Neuhardenberg soll erhalten bleiben. Umgesetzt werden kann der Beschluss aber nur mit dem Beitritt der Gemeinde Märkische Höhe ins benachbarte Amt Märkische-Schweiz.

Personal-Notstand in Behörden

"Die Verwaltung ist für die Gemeinde Ihrer Größe zu teuer", gab Seelow-Lands Amtsdirektorin Roswitha Thiede am Donnerstagabend im Gemeinderat von Fichtenhöhe in Alt Mahlisch zu. Mit Lothar Ebert, Amtsdirektor von Golzow, warb sie für das große Amt mit dann zwölf Gemeinden. Schließlich habe man Personalprobleme in allen drei Behörden, könnte sich durch ein Zusammenlegen gut ergänzen und effektiver arbeiten. Wer künftig der Amtsdirektor ist, entscheidet der Amtsausschuss. "Und für Sie ändert sich nichts in den Gemeinden", so Ebert. Die Abgeordneten zeigten sich dem Ansinnen offen gegenüber. favorisierten von jeher das Amt. Beschlossen wurde einstimmig, dass die Gemeinde Fichtenhöhe einem Zusammenschluss der Amtsverwaltung Seelow-Land mit Nachbarämtern zu größerer Amtsbildung aufgeschlossen gegenübersteht. Weitere Gemeinden entscheiden dazu in der nächster Woche.