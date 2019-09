Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Das ist städtebaulich ein schwerer Brocken, wir reden hier über hohe Investitionskosten", eröffnete Katja Göcke (fraktionslos) die Debatte über das Projekt. "Wir sind noch nicht an der Stelle, um eine abschließende Entscheidung finden zu können. Ich bitte daher um Rückstellung", ergänzte sie.

Die Stadt Bad Freienwalde hat das denkmalgeschützte ehemalige Postamt erworben. Der repräsentative Bau, 1957 übergeben, gehört zu bedeutendsten Zeugnissen der frühen DDR-Architektur und liegt mitten in der Stadt. Nach der Sanierung soll im Erdgeschoss die Bibliothek einziehen. Weil das Gebäude in hochwassergefährdetem Gebiet steht, ist der Keller für das Stadtarchiv ungeeignet. Deshalb schlagen die Planer einen modernen Anbau vor. Die Etagen über der Bibliothek will die Stephanus-Stiftung mieten. Wegen der Kostenexplosion beim Bau wird die Investi­tion auf 6,9 Millionen Euro geschätzt, 5,6 Millionen Euro Fördermittel sollen fließen.

Sanierung ohne Neubau

Prinzipiell befürworte der Finanzausschuss das Projekt, schlage aber vor, den Anbau für das Archiv wegzulassen, sagte Angela Hannemann (Linke). "Wir sollten die Diskussion nicht ewig verschieben, sondern in der Sitzung am 24. Oktober entscheiden", stimmte Detlef Malchow, Vorsitzender der Fraktion Wählervereinigung 2019/FDP/Wählergruppe Insel, zu. Er habe erst jetzt umfangreiches Zahlenmaterial von der Stadtverwaltung bekommen und brauche noch Zeit, um es bewerten können.

"Es ist wichtig, sachlich und konstruktiv zu diskutieren. das habe ich bisher vermisst", sagte Linken-Fraktionschef Marco Büchel. So eine Chance, Akzente in der Innenstadt zu setzen, bekomme die Stadt so schnell nicht wieder. Er sei stolz, dass es gelungen sei, die Bibliothek zu erhalten. Sie verfüge über ein Konzept, das Archiv sei eine Pflichtaufgabe, sagte Büchel. Fraktionskollegin Vera Wesner regte an, zum Erfahrungsaustausch nach Luckenwalde zu fahren. Dort befindet sich die Bibliothek im Bahnhof. Für die Kinder- und Jugendbibliothek wurde ein moderner Kubus angebaut.

Der CDU sei für das Projekt, es habe aber Diskussionen über die Finanzierung gegeben, so Fraktionschef Paul-Eric Lipinski. Ähnlich äußerte sich auch Reinhard Schmook, Vorsitzender der Fraktion SPD/Grüne/Kurstadt für alle. "Die Fraktion ist nicht nicht gegen das Projekt, wir haben aber Probleme mit den Einnahmen wie der Miete", sagte er.

Alle Alternativen geprüft

AfD-Fraktionschef Lars Günther mahnte, dass es sich um Steuergeld handele, mit dem die Stadtverordneten sorgsam umgehen müsse. Deshalb solle die Bibliothek bleiben, wo sie ist. Für das Archiv solle man einen anderen Standort finden. Eine Miete von nur 3,50 Euro pro Quadratmeter für die Stiftung könne er nicht gutheißen.

Er sei erstaunt über die Diskussion, sagte Rainer Texdorf, Fachbereichsleiter Tiefbau und Kurstadtentwicklung der Stadt. "Wir haben das Gebäude, andere Standorte und auch die Nutzung geprüft", ergänzte er. Die Miete sei noch nicht vereinbart.