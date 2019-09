Anja Linckus

Brandenburg (MOZ) "Wenn der Name Spitta fällt, steckt man mitten in der Brandenburger Stadtgeschichte. Von Beginn des 18. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts führten Generationen der Familie Unternehmen zur Lederherstellung. Die Spittas wirkten in kommunalen und gewerblichen Vertretungen, prägten konfessionelles Leben, traten wohltätig auf. Den märkischen Familienzweig begründete Carl Wilhelm Spitta, als er 1720 nach Brandenburg an der Havel zog, in eine Gerberfamilie einheiratete und eine Werkstatt eröffnete. Sein Sohn Christian Friedrich trat als Lederfabrikant in die Fußstapfen des Vaters", ist auf www.wo-sie-ruhen.de zu lesen. Eben jener Christian Friedrich Spitta (20.11.1723 - 8.9.1811) ist es auch, auf den das aufwendig gestaltete Sandsteingrabmal für seine Familie auf dem Neustädtischen Friedhof zurückgeht. Beeindruckend ist an diesem vor allem die Rückwand: "Sie besteht aus drei Spitzbogenfeldern, zwischen denen sich ursprünglich noch Fialen befanden. Im mittleren Feld wird Christian Friedrich Spitta sowie seiner ersten Ehefrau Sophie Margarethe (gest. 1773) und seiner zweiten Ehefrau Dorothea Elisabeth (gest. 1804) gedacht. Die Inschrift unter dem Sternenkranz ist verwittert. Bei der umfangreichen Textpassage handelt es sich um Verse aus einem Gedicht von Christian Daniel Erhard. Der Zeitgenosse des Verstorbenen war ein bekannter Rechtsgelehrter und schuf zahlreiche Gedichte. Die beiden seitlichen Felder sind mit je einem Relief einer Rückenfigur geschmückt. Stab und Umhang lassen die Personen als Wanderer erscheinen, die sich dem Meer beziehungsweise der Sonne zuwenden", wird auf wo-sie-ruhen.de erklärt. Fünf weitere Namen künden davon, dass Mitglieder der Familie Spitta in diesem Erbbegräbnis ihre letzte Ruhestätte gefunden haben, die letzte Beisetzung fand 1945 statt. Mittlerweile gilt der Familienzweig der Spittas in Brandenburg an der Havel als ausgestorben. Dementsprechend fühlte sich lange Zeit niemand für die Grabstätte zuständig, an der der Zahn der Zeit zu nagen begann und dem unwiederbringliche Verluste durch Witterungseinflüsse drohten. Erst der 2017 ins Leben gerufene Förderverein Neustädtischer Friedhof Brandenburg nahm sich als sein erstes Projekt das denkmalgeschützte Ensemble an und begann Fördermittel und Spendengelder zu sammeln, um die Grabstelle umfassend zu sanieren. Nach einer Begehung mit dem Landesamt für Denkmalpflege und einer Schadenskartierung durch Steinrestauratoren stand dann auch die Sanierungssumme fest: 23.000 Euro. Nachdem das Geld zusammengetragen werden konnte, wird das Grab seit 2018 umfassend erneuert. Die Steinrestauratoren haben in den zurückliegenden Monaten Verschmutzungen und Moose sowie falsche alte Sicherungen entfernt und den empfindlichen Sandstein gereinigt und anschließend Ergänzungen, Auffüllungen und Verklebungen vorgenommen. Derzeit werden die 1400 Buchstaben im mittleren Feld ergänzt, sodass die Schrift dann wieder komplett zu lesen sein wird. Schlussendlich werden die fehlenden Kreuze, die derzeit noch bei einem Bildhauer aufgearbeitet und ergänzt werden, wieder auf die drei Spitzbögen aufgesetzt. Allein die Fialen können nicht erneuert werden, da dafür Vorlagen fehlen. Der Förderverein bittet deshalb um alte Fotos oder Bilder, die Anhaltspunkte liefern können. Wer weiterhelfen kann, meldet sich bei Friedhofsleiter Martin Mitrenga, der auch der Vorsitzende des Fördervereins ist unter 03381/521037.