Claudia Duda

Oranienburg (MOZ) Wie lang ist eine Rolle Papier? Wie kommen die Texte und Bilder in die Zeitung und wieso sind am Ende einer Seite Löcher? Diese und viele weitere Fragen beantworten Druckhauschef Udo Gärtner und Redaktionsleiterin Claudia Duda am kommenden Donnerstag ab 10 Uhr. Wir laden zu einer Führung durch das Druckhaus Oberhavel, An den Dünen 12 in Oranienburg ein. Wer dabei sein will, meldet sich bitte an: telefonisch ab Montag unter 03301 596322 oder per Mail lokales@oranienburger-generalanzeiger.de Stichwort "Druckhausführung".