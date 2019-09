Uwe Spranger

Herzfelde (MOZ) Nur wenige Wochen nach der Grundsteinlegung Mitte August ist jetzt bereits Richtfest für das neue Lager- und Logistikzentrum von ots Schadock gefeiert worden. Mit dabei waren unter anderen Architekt und Bauleiter René Baer vom Generalauftragnehmer Consass und ots-Gesellschafter Axel Heinz. Die Fredersdorf-Vogelsdorfer Firma für Orthopädie- und Rehabilitationstechnik, Spezialschuhtechnik und Sporthilfsmittel wie Bandagen wird in dem Komplex mit rund 17 000 Quadratmetern die komplette Rehatechnik und Werkstatt unterbringen. Zudem entstehen Büroräume, Lager und Kundenparkplätze. Fertig sein soll das Gebäude Anfang 2020. Etwa 30 bis 40 Mitarbeiter werden nach Firmenangaben später dort beschäftigt sein. Zudem biete der Standort Möglichkeiten zur Erweiterung. Orthopädie- und Schuhtechnik verbleiben weiter am Stammsitz in Vogelsdorf. Dort wird erweitert, entsteht ein zweigeschossiger Gebäudekomplex für Orthopädietechnik- und Orthopädie-Schuhtechnikwerkstätten. Frei werdende Räume im Ursprungsgebäude werden zu Büro- und Aufenthaltsräumen umgebaut. Geplanter Baubeginn ist im Oktober. Die ersten Vorbereitungen laufen bereits.