Ines Weber-Rath

Frankfurt (Oder) (MOZ) Stache", wie ihn seine ehemaligen Mitschüler noch immer nennen, hatte den weitesten Anreiseweg: Der gebürtige Eisenhüttenstädter Hans-Eberhard Kröbel war aus München zum Jubiläums-Klassentreffen angereist. 50 Jahre ist es her, dass er und seine Mitstreiter – 5 Frauen und 19 Männer – die Berufsschule des Halbleiterwerkes, mit dem Abschluss als Elektromechaniker und dem Abitur in der Tasche, verlassen hatten. In dieser Woche trafen sich 14 von ihnen in Frankfurt wieder. Sie kamen aus ganz Deutschland.

Der Einladung war auch Erhard Reich, ein ehemaliger Lehrmeister, gefolgt. Der 76-Jährige, gerade einmal sechs bis sieben Jahre älter als seine Schützlinge, hat bis 1994 noch beim Nachfolger der Halbleiterwerk-Berufsschule, dem bbw-Bildungswerk Ostbrandenburg, gearbeitet. Dessen jetziger Niederlassungsleiter Mario Primas führte die Ehemaligen durch den unter Denkmalschutz stehenden, 1928 im Bauhaus-Stil errichteten Backsteinkomplex an der Potsdamer Straße.

Thüringer blieb in Frankfurt

Die meisten der Ehemaligen hatten die Schule, in der sie auch im Internat lebten, seit 50 Jahren nicht gesehen. Obwohl etliche in der Region geblieben oder zurück gekehrt sind. Wie Volker Herrmann, der wieder in der Schorfheide lebt. "Eine Bahnfahrt von Eberswalde nach Frankfurt dauerte damals drei und eine dreiviertel Stunde", erinnert er sich.

Sein einstiger Mitschüler Joachim Hiller (69) lacht noch heute, wenn er daran denkt, dass er sich damals, als Berufsschüler "jeden Tag gesagt habe, dass ich so schnell wie möglich in mein Thüringen zurück will". Er ist bis heute Frankfurter, hat bis übers Rentenalter hinaus am Oberstufenzentrum Elektotechnik/Elektronik unterrichtet. Studiert haben die meisten. Und viele sind danach ans Halbleiterwerk zurück gekommen. Doch nur die wenigsten haben, wie Entwickler Gerhard Neugebauer, nach der Wende eine berufliche Zukunft in ihrem Metier in der Region gefunden.

Hermann Kaiser, der diesmal nicht nur den sprichwörtlichen, sondern tatsächlich den Hut für die Organisation des Klassentreffens auf hatte, wagte nach der Wende den Schritt in die Selbständigkeit, zog einen Spielgeräte-Handel auf. Der gebürtige Reitweiner, der heute in Wuhden bei Podelzig lebt, war zuvor im Frankfurter Institut für Medizintechnik tätig.

Auf dem Programm des Treffens, an dem mit Joachim Thiede und Volker Knoop auch zwei Lebuser teilnahmen, standen neben dem Blick auf Frankfurt von der Dachterrasse des Collegium Polonicum und vom Turm 24 aus auch ein Besuch der Neuzeller Klosterbrauerei – und am Freitag ein Ausflug auf den Reitweiner Sporn. Dort hatte Hermann Kaiser als Reitweins Ortschronist bei der Führung zum einstigen Shukow-Bunker ein "Heimspiel".

Großen Dank zollten die Ehemaligen ihrem Freund Horst Weichselbaum. Der Frankfurter hatte seit 1974 die meisten bisherigen Klassentreffen organisiert.