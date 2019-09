Ruth Buder

Fürstenwalde (Freie Autorin) Sie trägt das Kleid, das sie schon vor zehn Jahren anhatte – beim ersten Dachetagengespräch in der Fürstenwalder Kulturfabrik. "Es passt noch. Mein Mann meinte allerdings, ich hätte es reichlich groß gekauft." Der Saal lacht. Gastgeberin Elisabeth Alter beweist an diesem Abend nicht nur einmal ihr komödiantisches Talent.

Die frühere Landtagsabgeordnete, die kurz vor ihrem 66. Geburtstag steht, hat zum letzten Dachetagengespräch gebeten, um sich und ihren treuen Mitstreitern eine Bühne zu geben. "Ich habe heute keine Politiker eingeladen, sondern einfache Menschen, mit denen ich Projekte durchgezogen habe, mit denen ich gestritten und gelacht habe, die mich aufgemuntert haben, wenn es mir mal nicht so gut ging." Selbst ihre "Blumenfrauen" aus der Frankfurter Straße, wo sie die "Blumensträuße des Monats" für Menschen kaufte, die im Alltag weitgehend unbeachtet waren. Und natürlich ist ihr geduldiger Mann Gernot dabei. Elisabeth Alter lässt Revue passieren, welche Themen in den Dachetagengesprächen behandelt wurden: Von Vorsorgevollmachten, über Organspenden, Nachbarschaftsstreitigkeiten Freiheit und Zensur von DDR-Kulturschaffenden, Toleranz gegenüber Ausländern bis hin zu unterhaltsamen Weihnachtsgeschichten.

Nach zehn Jahren endet diese Veranstaltungsreihe nun. "Es ist genug", findet die Organisatorin. Von Abschiedsschmerz ist jedoch an diesem Abend nichts zu spüren. Er ist überwiegend lustig. Die Sozialdemokratin erinnert in Wort und Bildern an ihre Zeit als Landtagsabgeordnete und daran, was sie auf die Beine gestellt hat. Busseweise fuhren Bürger zum Landtag, die letzte Klasse aus der Sonnengrundschule war am Wochenanfang in Potsdam. Sie rief den Unternehmerinnen-Stammtisch ins Leben und 2006 den Arbeitskreis Schule-Wirtschaft, zu einer Zeit, als an Azubi-Mangel noch nicht zu denken war. Sie sagt, sie habe nie die SPD auf der Stirn gehabt, sie wollte immer als Mensch gesehen werden, sie wollte etwas bewegen.

Dass die Frau, die das Herz auf der Zunge trägt, dabei auch viele genervt und in ihrer Resolutheit verschreckt hat, weiß sie. Selbst ihre ehemalige Büroleiterin und heutige Bürgermeisterin von Storkow, Cornelia Schulze-Ludwig, konnte sie nicht bremsen. Wenn sie mal mit einem ernsten "E-li-sa-beth" mahnte, bekam sie zur Antwort: "Auch du wirst mich nicht ändern." Mit viel Gelächter erzählen sie, wie Elisabeth Alter aufrief, Brillen für Kambodscha zu sammeln und sich die Kisten im Büro stapelten. "Als wir fertig damit waren, fragte Elisabeth: Und was sammeln wir jetzt?" Cornelia Schulze-Ludwig hat geantwortet: "Alles, aber keine Gebisse!"

15 Jahre in Potsdam aktiv

Auf einem der Fotos, die Elisabeth Alter vorführt, ist auch Regine Hildebrandt, die 2001 verstorbene legendäre Brandenburger Sozialministerin bei einer Veranstaltung im Fürstenwalder Bürgerhaus zu sehen. Neben ihr Elisabeth Alter. "Das war eine Woche vor ihrem Tod", erinnert sie sich. Regine Hildebrandt sei es gewesen, die sie ermuntert habe, in die SPD einzutreten. Zu dieser Zeit hat die gelernte Krankenschwester als Seniorenbeauftragte in der Kreisverwaltung gearbeitet. 2004 kandidiert Elisabeth Alter das erste Mal für den Landtag. 15 Jahre war sie Abgeordnete. "Am 22. September gebe ich den Schlüssel ab, Gott sei Dank ist es nur der Schlüssel", scherzt die die vierfache Patchwork-Mutter, fünffache Groß- und dreifache Urgroßmutter.

Keiner der Anwesenden hat je angenommen, dass sich die umtriebige Frau jetzt zur Ruhe setzen würde. "Ich liebe die Tauben meines Mannes", sagt sie, "aber sie den ganzen Tag angucken?" Sie werde weiter machen in den fünf Schulfördervereinen und habe das Angebot angenommen, ehrenamtlich im Vorstand des Regionalverbandes der Johanniter "mitzuorbeiten", sagt sie in ihrem freundlichen Sächsisch. "Ich werde mich noch lange einmischen!"