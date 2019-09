Annette Herold

Erkner (MOZ) Seit 1. August zahlt der Landkreis komplett das Schulessen für Grundschüler aus sozial schwachen Familien. Damit entfallen für die Gemeinde Schöneiche jetzt Ausgaben von rund 24 000 Euro jährlich. Geregelt ist die Kostenübernahme im seit vorigem Monat geltenden Starke-Familien-Gesetz. Im Rathaus ist deshalb eine Satzungsänderung vorbereitet worden, über die die Gemeindeverteter bei ihrer nächsten Sitzung abstimmen werden.

In Kraft bleiben soll eine Schöneicher Regelung, derzufolge auch Kinder in schwierigen Lagen mit einem Essenszuschuss unterstützt werden, die formal betrachtet keinen Anspruch haben. Als Beispielfälle führte Sozialamtsleiterin Heike Menzer im Sozialausschuss Familien mit vielen Kindern an oder Eltern, deren Einkommen knapp über der Bemessungsgrenze liegen. In der Vergangenheit sei diese Unterstützung, Verwaltungspraxis seit Bürgermeister Heinrich Jüttner, aber auch gewährt worden, wenn Kinder kurzfristig bei ihren Großeltern untergebracht wurden.

Der finanzielle Aufwand sei überschaubar, sagte die Amtsleiterin. Erfahrungsgemäß handele es sich um bis zu zehn Härtefälle pro Jahr, und gezahlt werde der Zuschuss nur zeitweise. Voraus gehe eine Einzelfallentscheidung des Bürgermeisters nach gewissenhafter Prüfung. Im Ausschuss wurde Zustimmung zu der Regelung signalisiert. "Ich finde es in Ordnung, dass wir Menschen unterstützen, die es im Leben nicht so leicht haben", sagte Karin Griesche (CDU).