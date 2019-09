Dietmar Puttins

Ziltendorf (MOZ) Ein viele Jahrhunderte altes Ritual ist die Konfirma­tion. Mit ihr feiert die evangelische Kirche den Eintritt von der Kindheit ins Erwachsenenalter. Früher endete die Schule zu Ostern mit der 8. Klasse und am Sonntag vor Ostern, am Palmsonntag, war Konfirma­tion. Dann begann der Ernst des Leben: Die Jugendlichen gingen in die Lehre oder zur Arbeit. Und heute? Mit der MOZ sprach Pfarrer Mathias Wohlfahrt über den Zuspruch, den Konfirmation in unserer Region erfährt. Der 50jährige Theologe ist seit 2013 in seinem Pfarrsprengel Ziltendorf mit rund 800 Mitgliedern zuständig für Brieskow-Finkenheerd, Groß Lindow, Ziltendorf-Wiesenau und seit Juli 2019 auch für den Pfarrsprengel Eisenhüttenstadt/Fürstenberg (Oder).

Herr Wohlfahrt, haben Sie Kirchenaustritte zu beklagen?

Die Kirche verliert bei uns schon seit Jahren keine Mitglieder mehr durch Austritte. Ich hatte in den letzten zwei Jahren glücklicherweise keine, davor schon einige. Bei uns geht die Mitgliederzahl vielmehr durch die Überalterung zurück und weil sich leider so wenige Eltern für die Taufe ihrer Kinder entscheiden. Natürlich spielt der immer noch anhaltende Wegzug von Menschen eine Rolle.

Wohin tendieren die Bewohner in Ihrem Pfarrsprengel, wenn es um die Konfirmation geht?

Der Trend hat sich in den letzten 30 Jahren nicht mehr verändert. Wir hatten 1989/1990 – als in der Wendezeit die Kirchen so voll waren – noch die Hoffnung, dass wir auch große Konfirmanden- und Taufzahlen haben würden. Das hat sich nicht erfüllt. Wir haben jedes Jahr eine kleine Konfirmanden-Gruppe, die bei uns zum Glück stabil ist.

Wo treffen Sie sich?

Die Gruppe trifft sich in diesem Jahr erstmals gemeinsam mit Jugendlichen aus dem Pfarrsprengel Eisenhüttenstadt/Fürstenberg (Oder). Da von den zwölf jungen Leuten zehn aus den Dörfern des Pfarrsprengels Ziltendorf stammen, beschlossen wir, uns im evangelischen Gemeindezentrum Ziltendorf zu treffen. Unser Kurs startet klassisch mit Beginn der 7. Klasse, dauert knapp zwei Jahre und mündet in einen festlichen Gottesdienst mit Chor, aber auch jugendgemäßer Musik. Wir konfirmieren in dem Ort, wo sich die jungen Leute wohlfühlen, wo ihre Heimat ist.

Stichwort: Soziale Medien. Wie gehen Sie auf die Mentalität der jungen Leute ein?

Sie benutzen nicht einmal mehr die E-Mail. Damit kommuniziere ich nur noch mit den Eltern. Mit den Konfirmanden muss ich über soziale Medien wie Facebook, Instagram oder Snapchat Kontakt halten, damit ich neue Termine ausmachen kann. Ich stehe in Konkurrenz zur wahnsinnig großen Vielfalt der anderen Anbieter, der kulturellen Möglichkeiten und der Vielfalt der Freizeitbeschäftigung durch Internet und soziale Medien. Und sich da zu behaupten, ist eine Herausforderung, der wir uns jeden Tag neu stellen müssen, indem wir gute Arbeit abliefern.

Wie gestalten Sie den Kurs, damit die Teilnehmer "mitgehen"?

Wir wollen weg vom Unterricht. Wir sind gemeinsam unterwegs, und auch ich lerne dazu. Wir fahren zum Beispiel zweimal im Jahr nach Guben oder Slubice – Pizza essen. Wir besuchen andere Glaubensgemeinschaften, zum Beispiel katholische Christen, schauen uns andere Städte an und: Es mir ganz wichtig, dass wir gemeinsam richtig wegfahren. Einmal im Jahr fahren wir für drei Tage in den Raum Berlin nach Hirschluch bei Storkow. Dafür gibt es sogar schulfrei, weil es auch Bildung ist, und dann gibt es die Option, gemeinsam mit den Jugendmitarbeitern des Kirchenkreises mehrmals im Jahr an einer Reise teilzunehmen. Einmal im Jahr als Gruppe, das andere zusätzlich, wenn Interesse besteht.

Wir gehen auf diese Probleme ein und versuchen, die Jugendlichen mit ihren Zweifeln abzuholen.

Wann geht es wieder los?

Der Konfirmations-Kurs beginnt am 22. Oktober und läuft 14-tägig von 16 bis 18 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum Ziltendorf. Dort werden wir zum ersten Mal eine neue Gemeindepädagogin begrüßen: Steffanie Spranger aus Erkner. Wir sind offen und würden gern noch ein bisschen wachsen. Gerne in Eisenhüttenstadt und in den Dörfern.

Mit "offen" meinen Sie: Der junge Mensch kann, ohne in der Kirche zu sein, zu Ihnen kommen?

Richtig. Jeder kann mitmachen, auch wenn er nicht getauft ist, und am Ende des Kurses entscheiden, ob er auch konfirmiert werden möchte. Wenn man konfirmiert wird, wird man auch getauft und ist dann Mitglied unserer Kirche. Das eine bedingt das andere.