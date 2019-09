MOZ

Schernsdorf Einen Schaden von zirka 31.000 Euro haben Autodiebe in Schernsdorf hinterlassen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde in der Siedlung in der Nacht zum Freitag ein Pkw vom Typ Mazda gestohlen. Das Fahrzeug war auf einem Grundstück unter dem Carport abgestellt und ordnungsgemäß gesichert gewesen, heißt es im Polizeibericht. In dem Auto befanden sich zwei Zulassungsbescheinigungen – unter anderem für den entwendeten Mazda.