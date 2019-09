Th. Messerschmidt

Brandenburg an der Havel (MOZ) "Restaurant Borsch"? Der Verweis "Gruß vom Görden" auf der 1900 gelaufenen Karte bringt uns auf die richtige Spur, wenngleich es hier früh- und langzeitig drei Lokalitäten dicht nebeneinander gab. Ausgehend von der im 18. Jahrhundert östlich des Gördensees für Wollspinner und Weber angelegten Kolonie Görden, die sich noch heute mit der geradlinig auf den See zulaufenden Straße "Am Gördensee" offenbart. Genau diese großartige Lage – im Grünen und nahe See am Stadtrand – sorgte dafür, dass das gastliche Geschäft in "Willbergs Kaffeehaus" (Nr. 5) und im "Restaurant Waldesruh" (11) brummte. Weit früher am Start aber war das heutige "Waldcafé", das es schon gab, als der Görden 16 Häuser zählte. Verewigt beispielsweise im Adressbuch des Jahres 1897: Unter "Kolonie Görden, Forsthaus Kaltenhausen, Chausseehaus am Quenz" finden sich "Städtische Wasserwerke", ein einziger Eintrag (Witwe Marie Roitsch) für den "Gördener Weg" (heute Gördenallee) und 14 "Görden"-Nummern, darunter das Forsthaus und Forstarbeiter-Haus (Nr. 1+2, heute Eichendorffweg) sowie unter Nr. 3 das "Café-Haus". Im Einwohnerverzeichnis ist es "Borsch Hermann, Cafetier" zugeordnet. Und tatsächlich taucht die Konstellation schon im Adressbuch von 1881 auf, in dessen "Verzeichnis der Hausbewohner" unter "Görden" 18 Namen aber noch keine Hausnummern zu finden sind. Laut "Verzeichnis der Einwohner" ist bereits aktiv: "Borsch, Friedrich, Cafetier, Görden". Fortsetzung nächsten Sonntag