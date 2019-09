MOZ

Eisenhüttenstadt Ein 28-Jähriger ist in Eisenhüttenstadt in der Nacht zum Sonntag betrunken Auto gefahren und kam danach in eine Justizvollzugsanstalt. Denn bei der Verkehrskontrolle des Mannes aus Frankfurt, der nicht mal im Besitz eines gültigen Führerscheins ist, stellte sich heraus, dass gegen diesen zwei Haftbefehle vorliegen. Da er die geforderten Geldsummen nicht aufbringen konnte, wurde er in die JVA überführt, teilte die Polizei am Sonntag mit.