MOZ

Panketal Mehrere Autosgestohlen

In der Nacht vom Donnerstag zum Freitag brachen Unbekannte in der Blankenburger Straße eine Garage auf und entwendeten einen Mercedes Geländewagen mit einem historischen Kennzeichen. Garagentor und -beleuchtung wurden stark beschädigt. Der entstandene Schaden insgesamt liegt bei 27 000 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und leitete die Fahndung nach dem Auto ein.

In der Folgenacht waren erneut Autodiebe in Panketal aktiv und stahlen einen Renault von einem Parkplatz in der Insbrucker Straße. Der Schaden liegt bei 20 000 Euro. Die Fahndung nach dem Auto läuft ebenfalls.