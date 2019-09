MOZ

Frankfurt (Oder) Gegen 1.10 Uhr in der Nacht brach am Sonnabend in einem Lagerraum eines Hotels in der Marie-Curie-Straße ein Brand aus. Infolge der Rauchentwicklung wurden drei Personen mit Verdacht auf Rauchgasintoxination in einem Krankenhaus behandelt. Die weiteren Hotelgäste blieben unverletzt und wurden auf angrenzende Gebäude der Hotelanlage verteilt. Im Lagerraum waren zum Brandzeitpunkt technische Geräte gelagert, sodass die Möglichkeit eines technischen Defekts besteht.