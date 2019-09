Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Frankfurt und Slubice denken darüber nach, die Bewerbung um die Kulturhauptstadt Europas im Jahr 2029 auf den deutsch-polnischen Grenzraum auszudehnen. Zugleich soll auch die finnisch-schwedische Doppelstadt Tornio-Haparanda mit ins Boot geholt werden, um 2029 die Zusammenarbeit in Grenzregionen europaweit in den Mittelpunkt zu rücken. Über die Überlegungen informierte Oberbürgermeister René Wilke (Die Linke) am Donnerstag die Stadtverordneten. Die FDP-Fraktion hatte zuvor eine Anfrage an das Rathaus gestellt.

Da Polen zu dem Zeitpunkt das Vorschlagsrecht habe, wäre eine Bewerbung einer kleinen polnischen Stadt allein zusammen mit einer größeren deutschen kein einfaches Unterfangen. "Wir können uns deshalb vorstellen, die Region von Kostrzyn/Küstrin im Norden bis Guben/Gubin im Süden in den Prozess mit einzubeziehen, um damit zu sagen: der deutsch-polnische Grenzraum bewirbt sich gemeinsam", erklärte René Wilke. Erste Gespräche dazu hätten bereits stattgefunden.

Mit Tornio und Haparanda an der finnisch-schwedischen Grenze pflegen Frankfurt und Slubice seit mehreren Jahren ein freundschaftliches Verhältnis. Weil neben Polen auch Schweden für 2029 einen Ort für den Titel Kulturhauptstadt Europas vorschlagen darf, liege es nahe, die Doppelstadt für eine gemeinsame Bewerbung zu gewinnen.

"Damit würden wir für 2029 das Doppelstadtthema und auch die Besonderheit europäischer Zusammenarbeit und Integration mit den jeweiligen Städten in den Mittelpunkt rücken. Ich finde das eine spannende Idee", erläuterte der Oberbürgermeister. Zugleich erhöhe dies auch die Chancen auf eine breite Unterstützung bis hinauf zur polnischen Regierung.

Entscheidung fällt im Jahr 2025

Anfang August hatten René Wilke und sein Slubicer Amtskollege, der parteilose Mariusz Olejniczak, die Pläne für eine gemeinsame Kandidatur verkündet. Oderübergreifend wurde die Idee positiv aufgenommen. Auch Ministerpräsident Dietmar Woidke sagte seine Unterstützung zu.

Das Vorhaben ist eines von vielen, die den Handlungsplan beider Städte 2020-2030 konkret untersetzen sollen. Über den Maßnahmenplan entscheiden die Stadtverordneten Ende Dezember dieses Jahres. Ab 2020/2021 ginge es dann unter breiter Beteiligung von Kultureinrichtungen beider Städte und der Öffentlichkeit um die Erarbeitung eines Konzeptes, warf René Wilke einen Blick voraus. Der eigentliche Bewerbungsprozess beginne im Jahr 2023 – 2025 fällt die Entscheidung.

Der Titel "Kulturhauptstadt Europas" wird jedes Jahr von einer Expertenjury der EU vergeben und zwar an mindestens zwei Städte. Damit soll das europäische Kulturerbe bekannter gemacht und für ein Miteinander geworben werden. In diesem Jahr tragen das süditalienische Matera und Plowdiw in Bulgarien den Titel. Deutschland kann für 2025 das nächste Mal eine Stadt nominieren. 2020 fällt die Entscheidung. Zu den Kandidaten gehört unter anderem Zittau an der Grenze zu Polen und Tschechien. Dort hatten die Einwohner im Mai mehrheitlich bei einem Bürgerentscheid für die Kulturhauptstadtbewerbung gestimmt.