Frankfurt (Oder) Auf der BAB 12 Richtung Frankfurt/Oder kam es am Sonntagmorgen zwischen den Anschlussstellen Fürstenwalde/Ost und Briesen zu einem Verkehrsunfall. Aufgrund eines Reifenplatzers verlor der Fahrer eines Autos mit Berliner Kennzeichen die Kontrolle sein Fahrzeug und stieß in die Leitplanke. Der Fahrer eines dahinter fahrenden Kleintransporters mit Anhänger verlor beim Ausweichen die Kontrolle über sein Gespann und kippte auf die Seite. Auf dem Anhänger befand sich ein weiteres Auto, das bei dem Unfall ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Autobahn war zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für zirka 2,5 Stunden gesperrt. Glück hatten alle Beteiligten, denn Verletzte wurden nicht gemeldet.