Matthias Haack

Neuruppin (moz) Vorige Woche noch ein Bambini-Turnier mit 16 Junioren-Mannschaften im Herzen der Kernstadt ausgerichtet – an diesem Wochenende einen internationalen Wettkampf der Superlative im Volksparkstadion angeboten: Die Abteilung Fußball des MSV Neuruppin garnierte das Jubiläumsjahr des Vereins mit zwei außergewöhnlichen Schmankerl im September. Damit schwenkt der mitgliederstärkste Sportverein im Kreis Ostprignitz-Ruppin auf die Zielgerade ein. Am 16. November feiert er seinen 100. Geburtstag in der Pfarrkirche und wird das ereignisreiche Jahr ausklingen lassen, in dem die Herren I Vize-Landesmeister und die Herren II Vize-Kreismeister geworden sind.

Aus den Lobeshymnen kamen die Gäste des DWB-Masters gar nicht mehr heraus. Wieder und wieder wurde den Machern des Turniers symbolisch auf die Schulter geklopft, welches packende Event sie in der Fontanestadt vor einem Jahr ins Leben gerufen, nun mit der zweiten Auflage punktuell verbessert haben und im kommenden Jahr zum dritten Mal anbieten wollen. Dennis Wisbar von der DWB-Holding: "Das macht uns schon sehr stolz, dass wir so viele nach Neuruppin gelockt haben und mit unserem Masters ein Magnet für die gesamte Region sind." Ein Interview mit ihm folgt in einer der nächsten Ausgaben. Sehr gefragt: FC Chelsea, Benfica Lissabon und Inter Mailand.

Im Starterfeld mit 24 Mannschaften aus dem Inland und auch Ausland mischte ein Sextett aus Prignitz/Ruppin mit. Blau-Weiß Wusterhausen, Rot-Weiß Kyritz, Union Neuruppin, Blau-Weiß Rheinsberg und Schwarz-Rot Neustadt kamen über die so genannte Bronzerunde nicht hinaus. Das Landesliga-Team des MSV Neuruppin aber spielte herzerfrischend auf und sorgte schon in der Vorrunde mit drei Siegen für Paukenschläge sowie den Einzug in die Goldrunde. Am Sonntag arbeitete sich die Mannschaft von Henry Bloch mit dem 2:0 gegen Rapid Wien und 1:0 gegen Benfica Lissabon ins Finale vor, wurde darin jedoch überrannt.