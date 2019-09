Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Brandenburger Landtag hatte es sich im vergangenen Jahr nicht leicht gemacht. Intensiv und über Fraktionsgrenzen hinweg kontrovers wurde über eine Reform des Bestattungsgesetzes diskutiert. Am Ende musste eine Entscheidung getroffen werden. Dieses demokratische Votum sollten auch die Befürworter einer liberalen Bestattungskultur akzeptieren.

Allerdings ist die Debatte damit nicht zu Ende. Die Entscheidung gegen eine Liberalisierung ist knapp ausgefallen, und es gibt weiterhin gute Argumente für eine Reform. Über allem steht der Gedanke, dass sich der Staat nicht in privateste Dinge der Bürgerinnen und Bürger einmischen sollte, wenn es nicht unbedingt sein muss. Und es droht nun einmal nicht der Untergang des Abendlands, wenn eine Urne im heimischen Garten in die Erde gebracht wird.

Wenn ein liberales Bestattungsrecht so schlimm und verwerflich sein soll, wieso fahren dann andere Länder gut damit? Sind das alles Banausen? Nirgendwo in Europa sind die Regeln so streng wie in Deutschland. Den Befürwortern einer Reform steht in Brandenburg das Instrument der Volksinitiative zur Verfügung. Sie sollten es nutzen. Das wäre auch ein Gradmesser dafür, wie vielen Menschen das Thema auf den Nägeln brennt.