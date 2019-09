Friederike Kersten

Hennigsdorf Nach siebzehn Monaten des Schaffens ist es nun soweit: Wir können unsere Ausstellung zum Mauerfall eröffnen", sagte Annett Pollack-Mohr, Künstlerische Leiterin des Projektes "30 Jahre Mauerfall – Spurensuche und Identifikation" am Eduard-Maurer-Oberstufenzentrum in Hennigsdorf.

Im Ausstellungsraum stehen mit Graffiti besprühte, mauergraue Tafeln, die an Teile der Berliner Mauer erinnern. Ein Gemälde mit der Aufschrift "Loch" stellt die Flucht aus der DDR durch einen Tunnel dar. Ein überdimensionales Mikado ist beschriftet mit Gesellschaftswerten und in der Mitte des Raumes steht ein drehbarer Würfel mit Bildern aus der ehemaligen DDR. Der Raum wirkt lebendig und gleichzeitig sehr geschichtsträchtig.

Knapp anderthalb Jahre haben Schüler und Schülerinnen der Kunstkurse der 11. und 13. Klassen des Eduard-Maurer-Oberstufenzentrums an der Ausstellung zum 30-jährigen Mauerfalljubiläum gearbeitet. Sogar in ihren Ferien hätten einige Teilnehmer des Projektes gewerkelt, um die sehenswerten Ergebnisse zu präsentieren, berichtet Pollack-Mohr zur Ausstellungseröffnung am Freitagabend vor vielen Eltern und Schülern in der "Alten Feuerwache".

Begonnen hätte das Projekt mit der Idee aus der Stadtverwaltung Hennigsdorf, die Mauer auch jüngeren Generationen näherzubringen und ihnen die Möglichkeit zu geben, die Geschehnisse nachzuvollziehen. "Ich selbst habe den Umbruch damals direkt miterlebt, doch als Schüler kann man sich nur auf das beziehen, was man erzählt bekommt", sagt Anette Pollack-Mohr. Die Künstlerin führt oft Projekte mit Schülern durch. Auch Schuldirektor Peter Mohr ist stolz auf das Ergebnis des Projektes: "Man spürt, wie viel Arbeit und Mühe in die Ausstellung gesteckt wurde. Uns ist damals eine friedliche Revolution gelungen. Das ist hier heute zu sehen, dargestellt durch den unbefangenen Blick einer nachfolgenden Generation".

"Die Schülerinnen und Schüler haben mit der Ausstellung einen Teil der Geschichte für ihr Alter, ihre Generation begreifbar gemacht. Und das ist wunderbar", sagt auch Hennigsdorfs Bürgermeister Thomas Günther (SPD), der bei der Vernissage am Freitagabend anwesend ist.

Als ehemalige Grenzstadt half die Stadt Hennigsdorf bei dem Projekt. Finanziell wurden die Schülerinnen und Schüler von der Bundesstiftung für Aufarbeitung der SED-Diktatur unterstützt.