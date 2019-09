Karl Kapahnke

Teschendorf Die schnurgerade Hauptstraße des beschaulichen Teschendorfs ist an diesem Samstagmittag leer. Kein Auto ist zu sehen, doch am Straßenrand drängen sich alle paar Meter Menschengruppen, ausgerüstet mit Kameras und Telefonen.

Langsam werden brüllende Motorgeräusche lauter, nach einigen weiteren Minuten die Geräuschquelle sichtbar. Der Korso des 26. Teschendorfer Stoppelrennens zieht unter ohrenbetäubenden Motorbrüllen und Hupen vorbei. Dreißig bis vierzig getunte Autos, alle bereits in die Jahre gekommen, rollen vorbei und werden durch die staunenden Zuschauer bejubelt.

Ziel der Kolonne ist ein Feld nahe des Dorfes. Dort warten bereits Hunderte weiterer Schaulustiger am Rande der Rennbahn. Eine besondere Rennbahn, wie Veranstalter Harald Vick weiß: "Wir fahren auf dem Acker. Jedes Jahr tragen wir hier unser Rennen aus, wenn das Feld abgeerntet wurde und nur noch die Stoppeln stehen". Für Bewohner ist das Rennen schon lange zur Tradition geworden. Geboren als illegales Autorennen, seien über die Jahre immer mehr Schaulustige und Begeisterte dazugekommen. Nach 26 Jahren wird die Rallye nun im großen Stil vom "Teschendorfer Motorsport-Verein" organisiert, erklärt Vick, nachdem er den Fahrern vom Dach eines Traktors aus noch eine letzte Einweisung in die Rennstrecke gegegeben hat.

Um Punkt 13 Uhr geht es an den Start. Auch Manuel Schuster steht mit in der Startreihe. Der 39-Jährige hat sich eine Woche vor dem großen Tag freigenommen, um sein Renngerät vorzubereiten. Vor über sechs Jahren vom Schrott geholt und ordentlich aufgemotzt, macht der orange-blau lackierte VW-Passat, Baujahr 1980, auf der Rennstrecke mit 80 bis 100 Stundenkilometern ein richtiges Spektakel.

Sand spritzt hoch, als der Familienvater den Wagen in die Kurve lenkt. Vier Runden wiederholt sich das, dann sind die nächsten drei Fahrzeuge dran. "Wir sind hier für den Spaß an der Freude. Deshalb ist auch jeder Gewinner und es gibt keine Preise. Jeder fährt, so oft er will und gegen wen er will", erklärt Schuster den Gedanken der Veranstaltung.

Der aus Eichstädt kommende KFZ-Mechaniker hat jedoch nicht nur Spaß am Fahren. "Das Jahr über immer mal wieder am Auto zu schrauben und auch mit anderen aus dem Verein gemeinsam zu basteln, das macht auch den Spaß an der Sache aus", beschreibt er seine Begeisterung.

Spaß haben nicht nur die Fahrer, sondern auch das begeisterte Publikum. "Wir hatten schon Besucher aus Dänemark und den USA", freut sich Veranstalter Vick. Auch das lokale Publikum lässt sich von dem verrückten Ereignis in den Bann ziehen. Marion Heick und Dirk Bode aus Oranienburg sind sehr angetan vom Stoppelrennen: "Wir sind das erste Mal hier und kennen den Ort sonst nur vom Durchfahren". Richtig toll sei dieses verrückte und spektakuläre Zusammentreffen von Motorenthusiasten.